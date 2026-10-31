El Pachuca y sus últimos “delanteros de oro”

José Salomón Rondón está a las puertas de conquistar un nuevo campeonato de goleo en el fútbol mexicano. Los Tuzos del Pachuca siguen peleando por los puestos de clasificación gracias a los goles de Rondón. Repasa cuáles fueron los últimos campeones de goleo del Pachuca.

El delantero venezolano está teniendo otra temporada den ensueño a sus 37 años. En la actualidad, José Salomón Rondón ha marcado 13 goles en 14 jornadas del Apertura 2026.

El camino de Rondón a la obtención de la bota de oro está casi asegurada. El perseguidor más cercano del delantero venezolano es Juninho, atacante de los Pumas de la UNAM que ha podido anotar 9 goles.

Cuatro goles de ventaja tiene José Salomón Rondón a falta de tres jornadas para que finalice la temporada regular del Apertura 2026. Todo está encaminado para que el “Gladiador” conquiste su segundo galardón de esta índole en la Liga MX.

Campeones de goleo del Pachuca

El último campeón de goleo que tuvieron los Tuzos del Pachuca fue el propio José Salomón Rondón en el Clausura 2024. En esa temporada el venezolano anotó ocho dianas. Estos tantos le bastaron para quedarse con el galardón.

En el Apertura 2022 hubo otro campeón de goleo de los Tuzos. Nicolás Ibáñez se quedó con esa distinción al convertir 11 goles en la temporada regular.

Enner Valencia fue el último delantero del Pachuca que logró conquistar el campeonato de goleo en el siglo XXI. El delantero ecuatoriano anotó 12 goles en el Clausura 2014 y se quedó con esta distinción.

Lorenzo Sáez había sido el último en el siglo pasado. Eli delantero argentino conquistó el campeonato de goleo después de marcar 12 goles en el torneo de verano de 1997.

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