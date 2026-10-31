Halloween bajo la lluvia en Los Ángeles; autoridades piden proteger a los niños

Las capas, los disfraces y las bolsas para recoger dulces tendrán que compartir espacio con paraguas y chamarras este Halloween en Los Ángeles. Las lluvias previstas para la noche de este sábado 31 de octubre podrían complicar las tradicionales salidas de los niños para pedir dulces, por lo que las autoridades piden a las familias tomar precauciones antes de salir de casa.

El pronóstico para el sur de California anticipa chubascos durante el día, con lluvias más generalizadas conforme avance la noche. La posibilidad de precipitaciones aumentará durante las horas de mayor actividad de “trick-or-treat”, especialmente hacia el final de la velada y la madrugada del domingo.

En Los Ángeles y el condado de Orange se esperan acumulados de lluvia que podrían rondar entre un cuarto y una pulgada, con cantidades mayores en algunas zonas montañosas. Los meteorólogos recomiendan llevar paraguas, impermeables y considerar que las calles podrían estar resbaladizas.

Los Angeles County Sheriff's Department wants everyone to be safe during Halloween.



Follow these simple safety tips to help keep Halloween fun and safe for everyone:



-Choose a safe route

Stick to well-lit areas and use sidewalks



-Wear visible clothes

Bright? pic.twitter.com/9gO11EwRIK — LA County Sheriffs (@LASDHQ) October 28, 2026

Las recomendaciones para pedir dulces sin correr riesgos

Ante las celebraciones, el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles difundió una serie de recomendaciones para que los menores puedan disfrutar Halloween sin exponerse a accidentes.

Una de las principales indicaciones es elegir rutas seguras, caminar por las aceras y permanecer en zonas bien iluminadas. También aconseja utilizar disfraces de colores brillantes o incorporar cinta reflectante para que los niños sean visibles para los conductores.

Las autoridades recomiendan llevar una linterna, salir en grupo con amigos o familiares y procurar que un adulto acompañe a los menores de corta edad.

Otro punto importante es el cuidado al cruzar las calles. Los niños deben mirar a ambos lados, utilizar las esquinas y mantenerse atentos al tráfico, especialmente cuando la lluvia reduzca la visibilidad.

Revisar los dulces antes de comerlos

La diversión no termina cuando se llena la bolsa de dulces, el alguacil también recuerda a los padres que deben revisar los caramelos antes de permitir que los niños los consuman.

Es importante comprobar que los envoltorios estén cerrados y no presenten señales de manipulación. Cualquier producto abierto, dañado o con apariencia sospechosa debe desecharse.

Con la lluvia en camino y miles de familias preparándose para recorrer los vecindarios, la recomendación es organizar las salidas con anticipación y, de ser posible, aprovechar las primeras horas de la tarde.

Halloween es una de las noches más esperadas por los pequeños, pero este año, en Los Ángeles, disfrutar de los disfraces y los dulces también implicará estar pendientes del cielo, las calles y la seguridad de toda la familia.

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