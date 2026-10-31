La Armada de Colombia incautó dos toneladas de cocaína en una operación conjunta con EE.UU.

La Armada Nacional de Colombia incautó dos toneladas de cocaína que eran trasladas en dos embarcaciones en aguas del Caribe, en una operación conjunta con fuerzas especiales de Estados Unidos, informó este sábado el presidente del país, Abelardo de la Espriella.

“Este cargamento representa una afectación superior a los 92 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones criminales”, apuntó el mandatario en su cuenta de X.

De acuerdo con De la Espriella, la operación impidió que los 2,000 kilogramos de cocaína se conviertan en más de “cinco millones de dosis” que llegarían a las calles.

¡OTRO GOLPE CONTUNDENTE A LAS MAFIAS DEL NARCOTRÁFICO!



Nuestra Armada Nacional, en una operación combinada con Estados Unidos, incautó 2.001 KILOGRAMOS DE COCAÍNA, DOS TONELADAS, en aguas del Caribe colombiano e interceptó dos embarcaciones con cinco sujetos a bordo.



Este? pic.twitter.com/bhOPXNdM1h — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 31, 2026

“Durante la operación, los narcotraficantes intentaron deshacerse del cargamento arrojando varios paquetes al mar para evadir a las autoridades. No lo lograron”, detalló el presidente.

Tras ese intento, los guardacostas comenzaron la búsqueda y recuperaron 80 bolsas que contenían 2,000 paquetes de cocaína.

Durante el operativo también se detuvo a cinco personas que iban a bordo de las dos embarcaciones interceptadas que permanecen retenidas para la investigación.

“A los narcoterroristas se les acabó la tranquilidad (…) No permitiremos que utilicen nuestros mares para inundar de droga al mundo”, sentenció De la Espriella.

Con información de EFE.

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