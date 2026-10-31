Se revela que Kim Kardashian llegó a tener 24 empleados domésticos trabajando para ella

Kim Kardashian no gestiona su vida sola. Según la nueva biografía “Citizen Kim: The Woman Who Created the Future”, escrita por Jonathan Van Meter, la estrella de la telerrealidad llegó a tener hasta dos docenas de empleados trabajando a su alrededor en un momento dado, una estructura que el autor pudo comprobar de primera mano durante sus visitas para entrevistarla para Vogue.

“En el pasado, cuando la visitaba para entrevistarla para Vogue, la casa estaba llena de gente”, escribe Van Meter en el libro.“Una vez, mientras me entretenía en el garaje, vi una pizarra blanca con una lista de todo el personal que trabajaba allí en un día cualquiera”.

El recuento no dejaba lugar a dudas: “Conté veinticuatro nombres, diez de ellos marcados como ‘presentes’ ese día en particular. Había niñeras, niños, criadas, cocineros y ayudantes por todas partes”.

Una rutina de limpieza permanente

El autor reflexionó sobre la magnitud de ese equipo en una entrevista reciente con The Hollywood Reporter. “Un día entré en su casa y vi a una mujer fregando el suelo a lo lejos. Me recordó a la serie “The Crown”, donde de vez en cuando se ve a alguien aspirando el Palacio de Buckingham”, explicó. “Siempre hay alguien limpiando: un cocinero, niñeras, ayudantes”.

Pese a la imagen que podría sugerir semejante despliegue, Van Meter aclaró que el ambiente no resultaba desagradable. “Nunca sentí esa incomodidad que a veces siento cerca de gente muy rica”, afirmó. “Me sentí a gusto. Al mismo tiempo, hay puertas de acceso a Hidden Hills, luego otra puerta y seguridad armada. Es como una burbuja”.

Comprar la casa de al lado para el personal

El biógrafo también detalló cómo Kardashian se adaptó a tener tantos empleados a su cargo. “En Malibú, me contó que compró la casa de al lado para que los empleados pudieran trabajar y aparcar allí”, relata. “Estaba intentando sacar el caos de su casa”.

Esa convivencia dio lugar a momentos insólitos e inesperados. “En una sesión de fotos, levanté la vista del móvil y la vi completamente desnuda mientras la ayudaban a cambiarse. Ninguno de los dos se inmutó. En otra sesión, estaba enviando mensajes sin parar, pero aun así oía cada palabra de la conversación que se desarrollaba a su alrededor”, cuenta Van Meter.

El autor también abordó el origen del subtítulo del libro. “Me sugirieron ese subtítulo, y al principio dije: ‘Eso no está bien'”, comentó. “Luego pasaron las semanas y pensé: ‘En realidad, mmm'”.

Van Meter defendió que Kardashian merece esa descripción. “De adolescente, vendía cosas en eBay antes de que nadie hubiera oído hablar de eBay”, argumentó. “Tenía un blog con miembros —básicamente seguidores— y publicaba videos donde hablaba sobre citas. Fue una de las primeras en adoptar todas estas cosas. La gente solo se fija en lo que pasó después de 2007. Todo lo que sucedió antes de que se hiciera famosa era lo que más me importaba”.

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