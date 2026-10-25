Con una exclusiva fiesta y sin Lewis Hamilton, así celebró Kim Kardashian su cumpleaños 46

Kim Kardashian festejó por todo lo alto su cumpleaños número 46 con una exclusiva cena privada en el distinguido restaurante Baldi, ubicado en el hotel Waldorf Astoria de Beverly Hills, California. La fundadora de Skims eligió una velada íntima rodeada de sus seres queridos, destacando por una cuidada estética de cuento de hadas y una apuesta estilística que acaparó todas las miradas.

Para la ocasión, Kim deslumbró al lucir dos diseños vintage firmados por Paco Rabanne, pertenecientes a la colección otoño-invierno 1995/1996.

Bajo la asesoría del reconocido estilista Law Roach, la celebridad lució primero un vestido corto de silueta túnica en tono verde oliva, acompañado de un tocado de pedrería a juego. Más tarde, sorprendió con una segunda pieza prácticamente idéntica, pero confeccionada en color rojo rubí. Ambos atuendos jugaron con las transparencias y las características mangas acampanadas, un guiño al archivo de la alta costura respaldado por el diseñador Olivier Rousteing.

La atmósfera del evento estuvo inspirada en un bosque encantado, decorado con pequeños árboles, velas parpadeantes y sutiles arreglos florales en tonos blancos y rosas. Los asistentes disfrutaron de un menú de alta cocina que incluyó ensalada de alcachofas, tortellini de maíz dulce con mascarpone y mantequilla de trufa, carne wagyu y lenguado de Dover, coronando la noche con una imponente torta cubierta de frambuesas frescas.

El clan Kardashian se hizo presente casi al completo: Kris Jenner acudió acompañada por sus hijas Kourtney, Khloé y Kylie. Sin embargo, el momento más comentado de la noche fue la reaparición pública de Rob Kardashian. A sus 39 años, el hermano menor de la dinastía suele mantenerse al margen de los flashes, aunque fuentes del entorno familiar aclararon que mantiene un rol muy activo y presente en la vida privada de sus seres queridos. Por su parte, Kendall Jenner brilló por su ausencia en las postales del festejo.

En cuanto a la esperada presencia de Lewis Hamilton, novio de la agasajada, su ausencia en la velada generó diversos comentarios. No obstante, se confirmó que la pareja ya había celebrado la fecha con anticipación durante una romántica escapada a Filipinas, antes de que el piloto británico retomara sus compromisos profesionales rumbo al Gran Premio de Estados Unidos.

Entre felicitaciones públicas cargadas de afecto y momentos de absoluta complicidad, Kim Kardashian dio inicio a un nuevo año de vida consolidando su indiscutido estatus de celebridad global.

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