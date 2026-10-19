Kim Kardashian se sinceró como nunca antes sobre su matrimonio con Kanye West

En un adelanto exclusivo de la biografía “Citizen Kim: The Woman Who Created the Future”, escrita por Jonathan Van Meter y con fecha de publicación para el 27 de octubre, Kim Kardashian rompió el silencio sobre los pasajes más complejos y transformadores de su relación con Kanye West. La socialité reveló cómo el músico la asumió como un “proyecto personal” para redefinir su imagen pública y consolidarla en la alta moda internacional.

Kardashian y West iniciaron su romance en la primavera de 2012, poco después del convulso divorcio de la empresaria con Kris Humphries. Según confesó Kardashian, West se sintió atraído por el reto mediático de elevar la reputación de una figura de reality show. “Le encantan las cosas que quizás no son cool y dice: ‘Voy a hacerlas cool’. Pensó: ‘Nadie la respeta, les voy a mostrar lo increíble que es’”, expresó la empresaria, asegurando que aquella etapa transformó su vida por completo.

Ese afán de reestructuración se tradujo rápidamente en un drástico cambio de imagen. Poco tiempo después de iniciar la relación, West envió a un equipo de estilistas a la casa de Kardashian para deshacerse de casi todo su guardarropa y calzado. “Casi me pongo a llorar, ¡pasé años coleccionándolos!”, recordó la fundadora de Skims, quien admitió que en aquel momento no sabía nada de alta costura, pero aprendió a través de colecciones e instructivos de moda impulsados por el rapero.

Uno de los momentos más reveladores del relato abarca la llegada de su primera hija, North West. Apenas siete meses después de iniciar el noviazgo, Kardashian quedó embarazada pese a diagnósticos médicos previos que señalaban problemas severos de fertilidad. La noticia supuso un fuerte impacto: “Pensé que mi vida se había acabado”, reconoció, añadiendo que necesitó una semana de aislamiento total para procesar el acontecimiento antes de asumir la maternidad junto a West.

La pareja se casó en Florencia en 2014, construyó un imperio mediático y convirtió su mansión en Hidden Hills en un referente de diseño. Sin embargo, el quiebre definitivo llegó en 2020. Durante la pandemia y tras la errática campaña presidencial de West —donde reveló en un mitin detalles íntimos sobre la gestación de North—, la convivencia se volvió insostenible.

Kardashian solicitó el divorcio en febrero de 2021 tras reconocer que se sentía frustrada por no poder acompañar el ritmo de vida que el artista exigía.

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