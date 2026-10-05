Kim Kardashian compartió lo que la ayudó a sanar tras su divorcio de Kanye West

La empresaria y celebridad Kim Kardashian reflexionó abiertamente sobre el periodo de soltería que atravesó tras su mediático divorcio del rapero Kanye West, asegurando que mantenerse alejada de los compromisos sentimentales durante cinco años fue una decisión fundamental para reconstruir su vida y sanar sus heridas emocionales.

En una entrevista concedida a la publicación británica The Sunday Times’ Style, la fundadora de SKIMS, de 45 años, explicó que este tiempo sin pareja le permitió reencontrarse consigo misma y volcarse de lleno en la crianza de sus cuatro hijos —North, Saint, Chicago y Psalm— así como en proyectos sus profesionales.

“Estuve realmente soltera durante cinco años. Y eso se sintió muy bien. Pude concentrarme en mis hijos y en proyectos en los que realmente quería participar”, afirmó Kardashian durante la conversación.

La celebridad detalló que lo más complejo de su separación no fue solo el fin del vínculo, sino el impacto de circunstancias imprevistas que transformaron radicalmente a su expareja. Según explicó, aceptar que un matrimonio termina por causas ajenas a los planes iniciales representa uno de los procesos emocionales más arduos. Sin embargo, enfatizó que no sintió prisa por llenar vacíos sentimentales.

“Quería sanarme por completo y trabajar en mí misma. No estaba lista para abrirme. El universo actúa a tu favor cuando simplemente lo dejas fluir”, señaló.

Durante esta etapa de introspección, la empresaria no solo consolidó su faceta como madre —asumiendo la rutina diaria de sus hijos y manteniendo acuerdos de co-parentalidad con West sobre decisiones clave, como la incipiente carrera musical de North—, sino que también impulsó su carrera profesional.

En los últimos años ha avanzado en sus estudios para el examen de la barra de abogados y debutó en la actuación en la serie “All’s Fair”, creada por Ryan Murphy.

Ahora, tras haber completado ese proceso de sanación interior, Kardashian volvió a apostar por el amor. La empresaria mantiene una relación sentimental con el piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton, de 41 años. A pesar de haber sido captados juntos en Tokio, Londres y Los Ángeles, Kardashian prefiere mantener los detalles de su noviazgo en privado.

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