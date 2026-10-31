Washington D.C. y Virginia demandan para bloquear la construcción del “Arco del Triunfo” de Trump

Washington D.C. y Virginia presentaron una demanda ante un tribunal federal en contra del Servicio de Parques Nacionales y al Departamento del Interior con el objetivo de bloquear la construcción del “Arco del Triunfo”, la cual había sido anunciada para arrancar la próxima semana.

De acuerdo con el proyecto impulsado por el presidente Donald Trump, el monumento tendría cerca de 76 metros de altura y se ubicaría cerca del Arlington Memorial Bridge, en el eje que conecta el Monumento a Lincoln con el Cementerio Nacional de Arlington.

Reiteradamente, el magnate neoyorquino ha defendido la construcción como una obra destinada a conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos.

Hacia finales del mes pasado, anunció que el “Arco del Triunfo” además de ser un emblemático monumento, tendría también funciones militares, con espacios para drones, francotiradores y almacenamiento de municiones.

Para justificar la obra arquitectónica, Trump señaló que Washington es la única entre las principales ciudades y capitales del mundo que no cuenta con uno.

“I am pleased to announce that TODAY my Administration officially filed the presentation and plans to the highly respected Commission of Fine Arts for what will be the GREATEST and MOST BEAUTIFUL Triumphal Arch, anywhere in the World. This will be a wonderful addition to the? pic.twitter.com/2CkiLuvn9z — The White House (@WhiteHouse) April 10, 2026

No obstante, en la querella legal presentada este sábado, los demandantes definieron a la obra como “flagrantemente ilegal”, pues el mandatario de 80 años no solicitó autorización al Congreso para poner en marcha su proyecto.

“En su afán por iniciar las obras del Arco, los demandados sólo han hecho gestos tibios para cumplir con estos requisitos.

Quizás conscientes de que el proyecto es legalmente indefendible, los demandados han dejado claro que intentarán eludir la revisión judicial”, señala parte del documento.

Uno de los objetivos primordiales de la demanda es evitar a toda costa el arranque del proyecto de construcción, pues temen que se repita lo sucedido con la edificación del Salón de Baile de la Casa Blanca, la cual no ha podido frenarse hasta hoy.

“Es totalmente previsible que, una vez que comience la construcción, los demandados argumenten —como lo han hecho en otros casos— que una orden que detenga la construcción perjudicaría irreparablemente al gobierno federal, plantearía riesgos para la seguridad y alteraría indebidamente el statu quo que han creado unilateralmente”, sostiene la demanda.

Mediante un comunicado, Brian Schwalb, fiscal general del Distrito de Columbia, enfatizó que la querella presentada pretende evitar un “daño irreparable”.

“La construcción del Arco es flagrantemente ilegal y causará daños graves, inmediatos e irreparables al Distrito y a sus residentes.

Presentamos esta demanda ahora para proteger los intereses únicos de Washington D.C. y su papel fundamental en la preservación de las medidas de seguridad que mantienen la belleza y la seguridad de la capital de nuestra nación”, puntualizó.

Sigue leyendo:

• “Arco del Triunfo” de Trump en Washington comenzará a construirse en dos semanas: Doug Burgum

• Construir el Arco propuesto por Trump implicaría agotadoras jornadas y hasta tres años

• Casa Blanca revela el plan de Trump para construir un arco del triunfo en Washington