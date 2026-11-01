Reportado un nuevo caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo: en un perro doméstico de Arizona

Detectaron un nuevo caso de gusano barrenador en Estados Unidos. El caso reportado afecta a un perro doméstico de Arizona, que se convierte en el tercer estado afectado por este parásito en el país.

El Departamento de Agricultura del estado, que también confirmó el caso en un comunicado, señaló que el descubrimiento se produjo cuando un veterinario examinó al perro el 26 de octubre e identificó una herida infestada de gusanos en el lomo del animal.

“Nos hemos estado preparando para esta posibilidad desde hace tiempo y estamos actuando con rapidez”, declaró el veterinario estatal Ryan Wolker en el comunicado, recogido por el medio The Hill. “Gracias a la amplia labor de divulgación, coordinación y vigilancia ya implementada, los productores, veterinarios y dueños de mascotas de Arizona saben qué buscar y cómo reportar los casos sospechosos”.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) confirmó 71 casos de gusano barrenador en tres estados: Texas, Nuevo México y, ahora, Arizona. De esos casos, 18 permanecen activos.

Gusano barrenador

El gusano barrenador —también llamado gusano barrenador del Nuevo Mundo o del ganado— no es un gusano, sino la larva de una mosca parásita, Cochliomyia hominivorax. Sus larvas se alimentan de tejido vivo de animales de sangre caliente y, en casos poco frecuentes, de personas.

Cómo ocurre la infestación. La mosca hembra deposita huevos en heridas abiertas o en orificios corporales, como ojos, oídos, nariz, boca o genitales. En 12 a 24 horas eclosionan las larvas, que penetran y “barren” el tejido con un movimiento en espiral, agrandando la herida. Esa infestación se llama miasis por gusano barrenador. Puede causar dolor intenso, inflamación, infecciones bacterianas graves y, si no se trata, la muerte del animal o de la persona afectada.

A quién afecta. Ganado como vacas, cerdos, ovejas y cabras; también caballos, aves y fauna silvestre. A mascotas como perros y gatos; y a humanos, aunque los casos son poco frecuentes.

Por qué importa

Es una preocupación importante de salud animal y pública porque puede generar grandes pérdidas en la ganadería y requiere atención veterinaria o médica rápida. No se transmite por consumir alimentos contaminados; el riesgo está asociado a heridas expuestas y contacto con la mosca.

Prevención básica

Mantener heridas limpias, cubiertas y tratadas rápidamente.

Revisar con frecuencia a animales con cortes, marcas de castración, partos o heridas.

Buscar atención veterinaria o médica ante larvas en una herida, olor fuerte, secreción o dolor creciente.

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