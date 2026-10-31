Del sapo al laboratorio: psicodélico derivado de su veneno puede ser útil contra la depresión

Un ensayo clínico con 193 participantes, publicado en JAMA, evaluó la mebufotenina, una forma intranasal del psicodélico 5-MeO-DMT, que se deriva del veneno del sapo del río Colorado, para aliviar los síntomas en personas con depresión que previamente habían agotado otras opciones de tratamiento. Alrededor de un mes después, quienes recibieron el fármaco activo presentaron tasas de remisión de entre 18% y 26%, frente a 8% en el grupo de control. Una sola dosis mostró beneficios.

El tratamiento se probó durante ocho semanas en 38 centros de Australia, Alemania, Polonia, España, el Reino Unido y Estados Unidos. La mayoría de los pacientes pudo salir del centro clínico dentro de las dos horas posteriores a la dosis. Expertos externos señalaron que la duración breve del efecto podría facilitar el acceso en comparación con psicodélicos de acción más prolongada.

“Muchas personas que padecen depresión resistente al tratamiento han probado múltiples tratamientos sin obtener un alivio duradero. Los resultados de la fase 2b del fármaco experimental BPL-003 demostraron que una sola dosis redujo significativamente los síntomas depresivos, y el beneficio se mantuvo hasta el final del estudio de ocho semanas. Estos resultados nos alientan y esperamos seguir evaluando BPL-003 en la fase 3″, señaló un portavoz de Eli Lilly a Newsweek.

Vale acotar que el estudio fue financiado por AtaiBeckley, empresa recientemente adquirida por la empresa farmacéutica Eli Lilly.

Reacciones de especialistas

“Se trata de un conjunto de datos muy sólidos que demuestran que la mebufotenina intranasal puede ser útil para la depresión resistente al tratamiento. El estudio está bien realizado y es riguroso”, declaró a Newsweek el doctor Alex Kwan, profesor de ingeniería biomédica en la Universidad de Cornell, quien no participó en el estudio.

Por otra parte, Albert Garcia-Romeu, profesor de psicodélicos y conciencia en la Universidad Johns Hopkins, quien tampoco participó en este estudio, dijo al mismo medio de comunicación que los resultados son “convincentes porque los efectos de acción más corta del 5-MeO-DMT (que duran menos de 2 horas) podrían ayudar a aumentar la escalabilidad y el acceso a estos tratamientos en relación con otros psicodélicos de acción más prolongada como la psilocibina, cuya administración puede tardar unas seis horas”.

Dudas sobre efectos secundarios y alcance

Los efectos adversos más frecuentes fueron dolor de cabeza, náuseas y molestias en el lugar de administración; en su mayoría, fueron leves o moderados.

Los especialistas advierten que hacen falta más estudios para evaluar la seguridad a largo plazo, la eficacia en poblaciones más diversas y la contribución del apoyo psicológico recibido durante el ensayo.

Por ahora, el tratamiento no está disponible fuera de ensayos clínicos controlados.

Depresión resistente al tratamiento

La depresión resistente al tratamiento (también llamada refractaria) es una depresión que no mejora lo suficiente —o recae rápidamente— pese a recibir tratamientos adecuados. La definición más usada es la falta de respuesta tras probar al menos dos antidepresivos, a dosis y durante el tiempo apropiados, afirma el Instituto Nacional de Salud Mental (NIH).

“Resistente” no significa que la depresión sea imposible de tratar, ni que la persona esté “haciendo algo mal”. Significa que los tratamientos estándar no bastan: los síntomas pueden seguir presentes, mejorar solo parcialmente o volver tras una mejoría.

Para considerarla resistente, normalmente se verifica que:

Se tomó el antidepresivo de forma consistente.

La dosis fue adecuada.

Se mantuvo el tratamiento el tiempo suficiente, habitualmente varias semanas.

Se descartaron causas que imitan o empeoran la depresión, como hipotiroidismo, apnea del sueño, consumo de sustancias, efectos de otros medicamentos o un diagnóstico distinto.

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