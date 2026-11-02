Analizan el lenguaje no verbal de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

El fin de semana, José Eduardo Derbez y Paola Dalay compartieron un video en sus plataformas digitales en el que confirmaron su separación. Este día, en el programa matutino de Telemundo “Hoy Día”, analizaron la noticia, pero desde el lenguaje no verbal de ambos.

Para este tópico, la producción contó con la presencia de Andy Salandy, como experto en lenguaje no verbal. Junto a él estuvieron en la conducción Carlos Calderón, Clovis Nienow, Penélope Menchaca y Alejandra Villegas. Fueron Penélope y Alejandra quienes compartieron puntos de vista en común sobre lo que ellas percibieron en el lenguaje corporal de Paola. Diciendo que para ellas, la joven mexicana se veía más preocupada por verse bien. Es decir, que su mayor interés radicaba en su imagen pública dentro del video compartido.

Hablan sobre la base de cómo Paola aparece arreglándose la gorra, al inicio, y de manera constante y repetitiva, y de cómo movía su cabello. Personalmente, creo que los movimientos de Paola no indicaban un deseo de verse bien. Al contrario, se le veía nerviosa.

En redes sociales, el público que sigue a Paola sabe que sus ojos siempre han sido muy expresivos y que mucho de lo que dice y piensa lo transmite con la mirada. Y también sabemos que no es propensa a maquillarse mucho. Literalmente, no suele aparecer con rubor, bronceador o contorno en el rostro. Su maquillaje siempre ha sido mínimo y lo único que destaca son labios, pestañas y ojos. Así que la ausencia de todo lo anterior no busca generar ninguna emoción en el público. Ella apareció en este video siendo ella misma, pero nerviosa.

Al contrario de las presentadoras del programa, Salandy asegura que la mirada y el lenguaje corporal de José Eduardo Derbez comunican culpabilidad. Para él, Dalay tiene pruebas de algún tipo que incriminan al actor mexicano. Porque su postura ante José Eduardo no es de rendición ni sumisión.

Paola creo que se ve más bien molesta, incómoda, pero al mismo tiempo resolutiva. Me atrevería a decir que se ve decepcionada, pero en total comprensión de lo que viene, que es avanzar sin él como pareja, pero junto a él en una crianza compartida por el bien de su hija Tessa.

El tema de José Eduardo, a mi parecer, es más el de un hombre que sabe que la separación conlleva dejar ir a su hija, porque se entiende que la menor quedará en el poder de la madre. Separarse significa no ver constantemente a Tessa y eso posiblemente genera esa tristeza y rendición en apariencia por parte del actor.

¿Cómo interpretas tú el lenguaje no verbal de Paola y José Eduardo?

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