José Eduardo Derbez desmiente rumores de separación y reaparece con Paola Dalay 

Todo indica que José Eduardo Derbez y su pareja Paola Dalay están más unidos que nunca. Este miércoles, 26 de agosto, la pareja apareció junta en la alfombra roja del proyecto “Hotel todo incluido”. El actor, además, reafirmó que su relación continúa y así dispersó todos los rumores de ruptura.

En declaraciones a los medios, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo aseguró que su vínculo amoroso “está bien” y marcha de manera “sólida”, pese a las especulaciones que surgieron en los últimos días. Para respaldar sus palabras, el actor publicó en sus redes sociales una imagen junto a Paola Dalay con el mensaje: “Llegamos a la alfombra roja de este maravilloso proyecto ‘Hotel todo incluido’. ¡No se lo pierdan!”

Durante el evento, José Eduardo lució un traje de doble botonadura en azul marino con delgadas líneas verticales blancas, combinado con una camiseta blanca y una cadena de eslabones medianos.

Por su parte, Paola Dalay deslumbró con un vestido largo de tela satinada en color verde, con cuello tipo drapeado, cabello suelto y ondulado, y accesorios dorados y rojos, además de un clutch dorado.

¿Por qué surgieron los rumores de separación?

Las especulaciones iniciaron después de que José Eduardo viajara a España para grabar parte de la serie cómica “Hotel todo incluído”, mientras que Paola Dalay permaneció en México atendiendo compromisos laborales, según indicó.

El segundo factor que disparó los rumores fue que la diseñadora de belleza eliminó varias fotografías de su pareja en sus redes sociales, lo que muchos interpretaron como un indicio de ruptura.

Sin embargo, al regresar al país, el actor se encargó de desmentir cualquier versión. “No, no, no, todo está muy bien”, afirmó. “Yo me fui, ella tenía cosas de trabajo. Mañana (hoy), de hecho, tengo una alfombra roja, ella va a estar conmigo… no, todo está muy bien“, reiteró.

Sin embargo, sobre las imágenes eliminadas José Eduardo explicó que no hubo una razón específica detrás de esa decisión.

"Yo creo que los rumores comenzaron porque yo me fui, Tessa se fue conmigo, y luego ella borró fotos, pero no las borró por algo en especial, las borró porque quiere… no sé cómo se llama esto, pero en su Instagram como que lo hacen más de colores". José Eduardo Derbez

Además, el actor destacó que siempre ha apoyado el crecimiento profesional de su pareja. “Yo tenía ya este viaje planeado desde hace mucho tiempo, y a ella le salió trabajo; a mí me interesa que ella siga creciendo en su trabajo y en lo que a ella le gusta“, subrayó.

También explicó que en un principio acordaron que Paola los alcanzaría con su hija Tessa, pero finalmente no le dio tiempo por sus series.

El romance entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay inició alrededor del año 2020, cuando el actor tomó la iniciativa y le envió un mensaje por Instagram, cautivado por una foto de ella. Aunque al principio no planeaban ser padres, en junio de 2024 nació su hija Tessa.

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