José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación

Tras meses de rumores y especulaciones, José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron oficialmente el fin de su relación sentimental. La noticia fue compartida por ambos a través de un video publicado en redes sociales, donde hablaron sobre la decisión y explicaron por qué habían preferido mantenerla en privado hasta ahora.

“Oigan, pues queremos compartirles algo que decidimos desde hace un tiempo, pero pues no estábamos listos para decirles”, dijo Paola en el video.

Por su parte, José Eduardo confirmó la ruptura y destacó que, pese a dejar de ser pareja, existe cariño entre ellos. “Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija”, expresó.

Comentó que hablar de su separación no había sido sencillo, pues ni siquiera ellos tenían claro cómo comunicarlo.

Paola, por su parte, adelantó que los seguidores todavía podrán verlos juntos en determinadas ocasiones. “Y nos seguirán viendo juntos también a veces”, añadió.

Los rumores que precedieron al anuncio

La confirmación llegó después de una temporada en la que las ausencias en publicaciones conjuntas, los cambios en su dinámica en redes sociales y las especulaciones de sus seguidores alimentaron las versiones sobre una posible crisis. Aunque los comentarios sobre un distanciamiento comenzaron a multiplicarse, ninguno de los dos había confirmado públicamente que su relación estuviera llegando a su fin.

Uno de los puntos centrales del mensaje fue el bienestar de su hija, Tessa, quien nació en junio de 2024. Tanto el actor como la creadora de contenido dejaron claro que su prioridad será acompañarla y mantener una relación de respeto como padres, independientemente de que ya no continúen como pareja.

“Siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija y que sea lo mejor para ella”, aseguró José Eduardo.

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