Datos de estudiantes de California estarían en riesgo por una filtración

Información personal de estudiantes matriculados en California podría haber quedado expuestas después de que los funcionarios estatales confirmaron que ocurrió una filtración de datos.

El Departamento de Educación de California (CDE) informó que la filtración se originó en una organización de evaluación sin fines de lucro, identificada como ETS, que tiene un contrato con el estado.

La organización ETS descubrió el 25 de septiembre de 2026 que ocurrió una actividad no autorizada que ingresó y copió archivos que contenían datos de estudiantes.

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Los funcionarios estatales dijeron que la información que quedó expuesta podría incluir datos confidenciales como las edades, direcciones, escuelas y niveles de grados de los estudiantes.

La filtración de datos confidenciales podría afectar a estudiantes matriculados en escuelas de California desde 2023.

Según las autoridades, el acceso no autorizado ocurrió durante un período de casi cuatro meses, entre el 22 de mayo y el 18 de septiembre de 2026, lo que permitió el acceso no autorizado que permitió la copia de datos de los estudiantes matriculados en California.

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Los datos sensibles de estudiantes que quedó expuesto pueden incluir:

Nombres de los estudiantes , fechas de nacimiento, direcciones de residencia, escuelas, distritos y niveles de grado.

, fechas de nacimiento, direcciones de residencia, escuelas, distritos y niveles de grado. Identificador de estudiante estatal (SSID) e identificador de estudiante local.

e identificador de estudiante local. Información demográfica , que incluye género, raza o etnia, idioma principal, país de origen y condición de estudiante de inglés.

, que incluye género, raza o etnia, idioma principal, país de origen y condición de estudiante de inglés. Condición de discapacidad y acogida a la Sección 504, adaptaciones para las pruebas y tipo principal de discapacidad.

y acogida a la Sección 504, adaptaciones para las pruebas y tipo principal de discapacidad. Estado de elegibilidad para los siguientes programas: Título I, Parte A; Título I, Parte C; McKinney-Vento; y Estudiante vinculado a las fuerzas armadas.

para los siguientes programas: Título I, Parte A; Título I, Parte C; McKinney-Vento; y Estudiante vinculado a las fuerzas armadas. Información sobre el dominio del idioma inglés y el registro, la participación y los resultados de las evaluaciones estables, cuando corresponda.

Los funcionarios de California dijeron que no todos los expedientes de los estudiantes contenían este tipo de información confidencial.

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El acceso no autorizado se llevó a cabo utilizando lo que se denomina como una “credencial de inicio de sesión comprometida”, que es cuando se obtiene acceso teniendo conocimiento de nombres de usuario, contraseñas o respuestas de seguridad.

Se informó que los directivos de la organización ETS enviaría cartas de notificación a los estudiantes afectados por la filtración descubierta.

Sin embargo, los funcionarios afirmaron que no recibir una carta por parte de la organización no significa necesariamente que los datos de sus hijos no se hayan visto afectados por la filtración.

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