Martha Stewart se disculpó por disfrazarse de una persona sin hogar en Halloween

La empresaria y gurú del estilo de vida Martha Stewart generó una controversia este fin de semana tras publicar y posteriormente eliminar una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía disfrazada de una persona sin hogar. Ante la ola de rechazo en redes sociales, la celebridad de 85 años emitió una disculpa pública, reconociendo que su caracterización careció de empatía.

La polémica se desató cuando Stewart subió la imagen como parte de una campaña promocional para su línea de velas en la plataforma QVC. En la foto, Stewart lucía ropa desgarrada, el rostro con marcas de suciedad y portaba un cartel con la leyenda: “Tengo hambre, ayúdame”. Aunque el contenido fue borrado a los pocos minutos, las capturas de pantalla se viralizaron con velocidad en plataformas como X, Reddit e Instagram.

En un primer momento, un comunicado inicial enviado a Page Six intentó justificar la acción señalando que el disfraz pretendía “generar mayor conciencia sobre el tema tan serio de la falta de hogar”. Sin embargo, frente al persistente descontento público, la empresaria optó por dar la cara con un tono mucho más directo y autocrítico.

“Es difícil admitir cuando uno realmente la c*gó. Mi declaración anterior no fue suficiente. Sé que muchas personas están sufriendo económicamente. Usar un disfraz como el que usé fue insensible y no fue gracioso. Lo siento mucho”, expresó Stewart en su segundo comunicado.

Especialistas en relaciones públicas y usuarios de internet no tardaron en condenar la iniciativa. Diversos críticos calificaron la puesta en escena como “insultante, degradante y totalmente desconectada de la realidad” económica que atraviesan amplios sectores de la población. Señalamientos similares inundaron los foros digitales, cuestionando la banalización de una problemática social tan grave.

A lo largo de su trayectoria, Martha Stewart se ha consolidado como un referente indiscutido en la industria del entretenimiento y las manualidades. Si bien la creadora de contenidos suele compartir tutoriales y disfraces históricos cada año por la Noche de Brujas, este episodio marca un traspié que pone de relieve la sensibilidad actual frente a la parodia de vulnerabilidades sociales.

Por último, Stewart ratificó su compromiso con el debate en torno a las personas sin hogar, aunque por el momento no detalló acciones específicas para resarcir el impacto de la publicación.

Seguir leyendo:

· Margaret Qualley y Jack Antonoff presentan una solicitud de divorcio conjunta tras separarse en julio

· Hunter Schafer revela que se sometió a una cirugía de reasignación de género

· Stephanie Cayo desmintió rumores de embarazo