Paola Dalay confirma su acercamiento con César Romo tras ruptura con José Eduardo Derbez

Después de la ruptura con José Eduardo Derbez, la influencer Paola Dalay confirmó que mantiene un acercamiento sentimental con el futbolista César Romo, aunque aclaró que todavía no sostienen una relación formal. En una entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Dalay explicó que conoció a Romo después de haber terminado con Derbez y negó que la separación del actor se haya debido a una infidelidad.

De acuerdo con sus declaraciones, la ruptura con Derbez no había sido pública en ese momento, pero ella siguió con su vida, al igual que el actor, con quien comparte la crianza de su hija Tessa, de dos años.

La creadora de contenido aseguró que no hubo infidelidades por ninguna de las dos partes y que ambos están tranquilos respecto a ese tema. También evitó precisar las causas exactas de la separación, señalando que hay aspectos que prefieren mantener en privado.

No hubo violencia

Dalay descartó además que la ruptura haya estado relacionada con violencia por parte de Derbez. Al contrario, lo describió como una persona admirable, un buen padre y una buena pareja, aunque reconoció que en algunas relaciones llega un punto en el que las cosas ya no avanzan.

Sobre César Romo, la influencer indicó que se están conociendo y saliendo, y que la situación fluye bien, pero insistió en que aún no son novios. Romo tiene 30 años y se desempeña como defensa en Raniza FC, equipo de la Kings League Américas.

Los rumores sobre este vínculo surgieron después de que circulara una fotografía de Dalay y Romo durante el Gran Premio de México de Fórmula 1, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la que el futbolista aparece abrazándola por la cintura.

Según el periodista Gabo Cuevas, Romo habría compartido la imagen en la sección de Close Friends de Instagram, y una vecina de Dalay habría asegurado que ambos vivían en la misma casa cuando ocurrió el encuentro. Cuevas también señaló que a José Eduardo Derbez le habría molestado que la situación se hiciera pública, debido a un acuerdo de mantener el tema en bajo perfil.

Por su parte, José Eduardo Derbez reconoció que intentó salvar la relación antes de que la separación se concretara. En declaraciones retomadas por el programa “Hoy”, explicó que acordaron terminar porque, aunque toda relación tiene altibajos, en ese momento las dificultades pesaron más.

El actor añadió que la decisión se tomó tras conversaciones previas y que ambos seguirán siendo vistos juntos por la crianza compartida de su hija.

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