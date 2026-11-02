Trump insiste en un tercer mandato, pero reconoce que Constitución le impide competir en 2028

El presidente Donald Trump reconoció que le gustaría volver a competir por la Casa Blanca en 2028, aunque admitió que las restricciones constitucionales le impedirían buscar un tercer mandato. La declaración se produce a un día de las elecciones de medio mandato, en las que los republicanos enfrentan el riesgo de perder el control del Congreso.

Durante una entrevista con la periodista Miranda Devine para el podcast “Pod Force One”, del New York Post, Trump expresó cierta frustración ante la imposibilidad de prolongar su permanencia en la presidencia, pese a considerar que todavía cuenta con respaldo electoral.

“Me encantaría volver a postularme si tuviera la oportunidad. Pero el lenguaje es muy estricto. Me encantaría postularme”, declaró el mandatario, de acuerdo con un adelanto de la conversación grabada el viernes y cuya publicación estaba prevista para este lunes.

Trump también aseguró que recientemente vio una encuesta en la que supuestamente superaba ampliamente a sus posibles competidores. Sin embargo, reconoció que no puede convertir ese respaldo en una nueva candidatura y prefirió destacar el tiempo que todavía le queda en la Casa Blanca.

“Ya saben, nos quedan más de dos años, eso es mucho tiempo. Podemos hacer mucho en ese período”, agregó. La periodista compartió detalles de la conversación durante su participación en el programa “Sunday Morning Futures”, de Fox Business. El presentador Larry Kudlow le preguntó si había percibido al presidente desanimado al hablar sobre el final de su trayectoria electoral.

Devine respondió que Trump le pareció melancólico, particularmente cuando recordó los mítines políticos que ha encabezado durante las últimas semanas para respaldar a los candidatos republicanos. La periodista explicó que el mandatario reconoció que extrañará esos encuentros con sus seguidores y que parece haber aceptado que no podrá volver a competir por la presidencia.

"Me encantaría volver a presentarme si tuviera la oportunidad, pero la redacción (de la Constitución) es muy estricta”: El presidente Donald Trump aseguró que le gustaría presentarse a un tercer mandato en 2028, en una entrevista en el podcast "Pod Force One" del New York Post? pic.twitter.com/9wOoIUvcrX — N+ UNIVISION (@nmasunivision) November 2, 2026

La Enmienda 22 cierra la puerta a otro mandato

Las declaraciones reavivan las especulaciones sobre un eventual tercer periodo presidencial, una posibilidad que Trump ha mencionado en distintas ocasiones desde su regreso a la Casa Blanca. La Enmienda 22 de la Constitución establece que ninguna persona puede ser elegida presidente más de dos veces. La restricción también aplica cuando los periodos presidenciales no son consecutivos, como sucede con Trump, quien gobernó entre 2017 y 2021 y regresó al poder en enero de 2025.

En marzo de 2025, durante una entrevista telefónica con NBC News, el mandatario aseguró que no estaba bromeando sobre la posibilidad de permanecer otros cuatro años en el cargo e incluso mencionó que existían “métodos” para intentarlo.

Ahora, mientras insiste en que le gustaría aparecer nuevamente en las boletas, Trump concentra sus esfuerzos en las elecciones del 3 de noviembre, consideradas decisivas para el futuro político de su administración. En su cierre de campaña en Washington, calificó los comicios como los “más importantes” de la historia y lanzó acusaciones contra los candidatos demócratas.

Los pronósticos electorales anticipan dificultades para los republicanos en ambas cámaras del Congreso, con posibilidades de que los demócratas recuperen el control legislativo y compliquen la segunda mitad del mandato presidencial.

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