Ya son cuatro los hijos de Brad Pitt que se quitaron su apellido

El distanciamiento entre Brad Pitt y sus hijos sumó un nuevo capítulo en el ámbito legal. La jueza Virginia Keeny, del Tribunal Superior de Los Ángeles, concedió la petición presentada por Vivienne Jolie para eliminar el apellido de su padre de sus documentos oficiales. Con esta decisión judicial, la joven de 18 años pasa a llamarse formalmente Vivienne Marcheline Jolie, consolidando un patrón que sus hermanos mayores trazaron previamente.

La solicitud de Vivienne fue radicada el pasado 20 de julio, solo ocho días después de alcanzar la mayoría de edad, señalando estrictos “motivos personales” en el expediente. Sin embargo, la resolución ratifica una postura social que la joven manifestaba de forma pública desde hacía años.

En mayo de 2024, figuró acreditada únicamente como “Vivienne Jolie” en los programas del musical de Broadway “The Outsiders”, montaje en el que colaboró de forma estrecha con su madre, Angelina Jolie.

Con este fallo, Vivienne se convierte formalmente en la cuarta integrante de la familia en retirar el apellido Pitt de sus registros. La primera en concretar el trámite formal fue Shiloh, quien inició el proceso al cumplir los 18 años en mayo de 2024. A ella se le sumaron posteriormente los avances judiciales promovidos por Maddox y Zahara para consolidar su nombre oficial usando exclusivamente la identidad Jolie.

Por su parte, los otros dos hijos de la expareja registran distanciamientos similares en el plano informal. Knox omite el apellido paterno en documentos académicos, mientras que Pax mantiene un distanciamiento público desde hace años, aunque no existen registros de solicitudes legales en sus casos.

Este hito legal llega dos años después de que Jolie y Pitt concluyeran su prolongado proceso de divorcio en diciembre de 2024, tras ser declarados solteros en 2019 y resolver ocho años de litigios derivados de su separación en 2016.

Pese a que el vínculo legal matrimonial fue disuelto, las disputas patrimoniales entre ambos continúan abiertas en los tribunales por la propiedad del viñedo francés Château Miraval.

Seguir leyendo:

· Otro de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie pide eliminar el apellido del actor

· Maddox Jolie Pitt solicita eliminar legalmente el apellido de su padre Brad Pitt

· Tras su polémica separación de Angelina Jolie, Brad Pitt no quiere volver a casarse