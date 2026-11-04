Ariadna Gutiérrez concede sus primeras palabras a “En Casa con Telemundo”, como una mujer casada

Como mujer felizmente casada, Ariadna Gutiérrez habló con las cámaras de “En Casa con Telemundo” para contar que se casó en Colombia, por lo orgullosa que se siente de su país y de su nacionalidad, y porque su tierra le ha dado tanto que en ella no existía otra opción más que compartir este momento tan especial en su vida.

Comentó que, aunque sí habrá luna de miel, en estos momentos que ella se encuentra en Miami por un evento junto a la revista Hola!, ella se encontraba sola porque su esposo se encuentra fuera de Estados Unidos por trabajo.

La modelo colombiana fue parte de ¡HOLA! Américas. La revista celebró su segunda edición anual de la Gala Latina Powerhouse 100 en el Ziff Ballet Opera House de Miami. Centrado en el tema “El legado hispano: Inspirando el futuro de América”, el evento rindió homenaje a las latinas influyentes que están moldeando la cultura, la moda, los negocios y el entretenimiento, entre ellas Leslie Grace, Lele Pons, Melissa Ortiz, Adamari López, Ariadna Gutiérrez y Mariana Treviño.

El evento contó con homenajeadas especiales:

Rita Ferro, presidenta global de publicidad en The Walt Disney Company – Premio Legado de Excelencia.

Lele Pons, cantante y creadora de contenido – Premio Vanguardia del Entretenimiento.

Silvia Tcherassi, diseñadora – Premio Legado de la Moda.

Celia Sredni de Birbragher – Premio Vanguardia Cultural.

Jean Shafiroff, filántropa estadounidense y autora – Premio Latina de Corazón.

Adrienne Arsht Center – Honor al legado de las artes y la cultura hispana.

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