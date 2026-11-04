Cómo conseguir trabajo en Los Ángeles sin hablar inglés: empresas y sectores que contratan

Obtener un empleo en Los Ángeles, sin el requisito obligatorio de hablar inglés, es absolutamente posible, principalmente porque esta ciudad en California tiene una amplia comunidad hispana.

Según datos del Censo entre 2020 y 2024, el 49.3% de los habitantes de LA se identifican como hispano o latino, estadísticas que dejan el idioma en inglés en un segundo plano, al menos cuando se trata de buscar y conseguir trabajo.

Si bien algunas vacantes exigen conocimientos básicos del idioma, existen puestos en los que las tareas se aprenden durante la capacitación y la comunicación en español puede ser suficiente para comenzar.

Sectores laborales en Los Ángeles que no exigen hablar inglés

1. Almacenes y centros de distribución

La logística es una de las áreas que conviene revisar. Hay oportunidades como empacador, cargador, preparador de pedidos, clasificador de mercancía y trabajador de inventario.

Amazon cuenta con información de contratación dirigida a personas que no hablan inglés y ofrece recursos de apoyo en otros idiomas. También puedes revisar las vacantes de bodegas y centros de distribución ubicados en zonas industriales como Vernon, Commerce y Santa Fe Springs.

2. Limpieza y mantenimiento

Las compañías de limpieza residencial y comercial contratan personal para asear oficinas, hoteles, edificios y viviendas. Puedes revisar oportunidades en empresas como MaidPro y United Service Companies, además de contratistas locales.

En muchos de estos puestos, la experiencia, la puntualidad y la capacidad para seguir instrucciones son factores importantes. Algunas posiciones requieren comunicarse con clientes o supervisores en inglés, por lo que es necesario comprobar las condiciones de cada anuncio.

3. Restaurantes y supermercados

Cocineros, ayudantes de cocina, lavaplatos y preparadores de alimentos son algunos de los perfiles que pueden encontrar oportunidades en restaurantes y negocios de comida.

También puedes consultar las páginas de empleo de cadenas como Northgate Market, El Super y Superior Grocers. En estos establecimientos, hablar español puede facilitar la comunicación con compañeros y clientes, aunque los puestos de caja o atención al público podrían exigir inglés.

4. Construcción, fábricas y oficios

Los ayudantes de construcción, pintores, jardineros, trabajadores de producción y operarios de manufactura también pueden encontrar vacantes en el área metropolitana. En estos empleos suelen valorarse la experiencia práctica y la disposición para aprender.

Cómo aumentar tus oportunidades de conseguir empleo

Prepara un currículum en español y, si es posible, una versión traducida al inglés. Incluye tu experiencia, disponibilidad horaria, habilidades y referencias laborales. Si tienes experiencia con montacargas, maquinaria, limpieza o herramientas de construcción, destácala.

También puedes obtener certificaciones relacionadas con el puesto. Por ejemplo, quienes trabajan con alimentos en el condado de Los Ángeles deben conseguir una tarjeta de manipulador de alimentos dentro de los 30 días posteriores a su contratación, y el empleador debe cubrir el tiempo y los gastos de la capacitación y el examen.

Por último, recuerda que no hablar inglés no elimina la obligación de cumplir los requisitos legales para trabajar. Los empleadores deben verificar la identidad y autorización laboral mediante el formulario I-9. Antes de aceptar una oferta, confirma el salario, los horarios y las funciones, y desconfía de quienes te pidan dinero para garantizarte un puesto.

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