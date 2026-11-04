Divulgan audio de la llamada al 911 que hizo el padre que sometió al autor de tiroteo escolar en Oregon

El hombre aclamado por su heroica acción durante el mortal tiroteo en la escuela primaria de sus hijas en Oregon, llamó desesperadamente a las autoridades antes de enfrentarse al atacante, según una grabación de la llamada al 911 publicada recientemente.

“Hay alguien en la escuela, en la escuela de mis hijas, con un arma. Tengo un arma y le dispararé ahora mismo si es necesario”, dijo Kaylub Giamanco, de 36 años, al operador del 911 cuando comenzaba el tiroteo del 15 de octubre.

Las dos hijas de Giamanco se encontraban dentro de la escuela primaria Silver Rail en Bend, Oregon, cuando él pasó por allí en su auto y vio al atacante comenzar su masacre. Las niñas de Giamanco sobrevivieron al ataque.

El atacante mató a tres niños de 5, 8 y 11 años, y a una maestra de 25 años. Giamanco abatió al atacante de 16 años tras irrumpir en la escuela con su pistola.

La grabación de aproximadamente 80 segundos, difundida el martes, captura el caos inicial que rodeó el tiroteo, el cual comenzó cuando el pistolero disparó contra un vehículo.

Giamanco había declarado previamente a Oregon Public Broadcasting que, presa del pánico, tomó su arma tras ver al tirador arrojarla por encima de la cerca de la escuela y luego trepar tras ella.

Las primeras palabras de Giamanco en la llamada al 911 fueron: “¡Dios mío!”.

Después de que Giamanco describiera la situación a la operadora, esta le preguntó exactamente qué había sucedido. “¡Escuela Primaria Silver Rail! ¡Escuela Primaria Silver Rail!”, gritó Giamanco.

La operadora le pidió a Giamanco su número de teléfono y luego le preguntó si sabía quién era el tirador. “Esta es la escuela de mis hijas. Estoy a punto de ir a matar a este chico”, dijo Giamanco.

La operadora le preguntó de nuevo si conocía la identidad del tirador. “No, no tengo ni idea, solo estaba conduciendo”, respondió Giamanco.

Giamanco le dijo al operador que el tirador estaba dentro de la escuela. El operador preguntó dónde. Giamanco volvió a dar el nombre de la escuela. Cuando el operador le preguntó dónde se encontraba el tirador dentro de la escuela, dio más detalles.

“¡Maldita sea, están disparando a la gente! ¡Vamos!”, exclamó Giamanco.

La llamada terminó poco después de que el operador pidiera una descripción del tirador.

“Señor, necesito que me diga qué está pasando”, dijo el operador. “Tenemos ayuda en camino”, pero la comunicación culminó en ese momento.

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