Melat Kiros hace historia como la primera mujer de la Generación Z elegida al Congreso

Melat Kiros, quien derrotó a la representante demócrata Diana DeGette en las primarias de Colorado en julio, nació en 1997, el mismo año en que DeGette comenzó su dilatada carrera en el Congreso.

El martes por la noche, esta socialista demócrata de 29 años hizo historia al convertirse en la primera mujer de la Generación Z en ser elegida al Congreso. Kiros se une al representante demócrata Maxwell Frost de Florida, quien en 2022 fue el primer miembro de la generación nacida entre 1997 y 2012 en ganar un escaño en el Congreso.

En una entrevista con CBS News, Kiros se negó a revelar qué consejos ha recibido de Frost sobre su ingreso al Congreso como la miembro más joven, pero afirmó que él “ha sido maravilloso ayudándome a comprender lo que significa entrar a esta institución a nuestra edad”.

Sabe que tiene mucho que aprender: “Lo que intimida es la enorme cantidad de conocimientos necesarios para ser eficaz en el Congreso, y eso llevará tiempo adquirirlos y consolidarlos”.

No obstante, Kiros afirma que considera su juventud “una de sus mayores ventajas”.

You really had to be there. Melat Kiros is Denver’s next congresswoman, and in spectacular fashion.



Almost a decade ago, when the whole world was watching, my classmates in Parkland and I promised you a movement of courageous Gen Z leaders defined by a relentless fighting spirit? pic.twitter.com/RxxBkWScb6 — Cameron Kasky (@camkasky) November 4, 2026

“No me siento agobiada por las tradiciones ni las normas del pasado”, declaró.

Nacida en Addis Abeba, Etiopía, la familia de Kiros emigró a Denver cuando ella era un bebé. Se graduó del Washington College en Maryland en 2018, donde estudió ciencias políticas y economía, antes de obtener su título de abogada en la Universidad de Notre Dame en 2022.

Fue despedida de un prestigioso bufete de abogados de la ciudad de Nueva York en 2023 tras negarse a retirar una carta abierta dirigida a decenas de bufetes que habían instado a los decanos de las facultades de derecho a tomar medidas enérgicas contra el antisemitismo en los campus universitarios, en el contexto de las protestas propalestinas estudiantiles.

Kiros condenó el antisemitismo, pero advirtió a los bufetes, incluido aquel para el que trabajaba, que no confundieran “dicha intolerancia con la cuestión geopolítica de la legitimidad de Israel”.

Kiros comenzó a reflexionar más seriamente sobre la política en general tras su despido. Regresó a Colorado y se unió a la campaña del candidato demócrata al Congreso, John Padora, en 2024 como directora de comunicaciones. Fue después de que el presidente Trump ganara un segundo mandato cuando consideró presentarse como candidata.

“No deberíamos haber perdido esas elecciones, y creo que gran parte de la razón de nuestra derrota se debe a que el Partido Demócrata perdió el contacto con sus votantes”, afirmó.

La victoria de Kiros en las primarias formó parte de una ola de triunfos de la izquierda durante la primavera y el verano que avivaron la disputa interna del Partido Demócrata sobre su rumbo.

Kiros, quien trabajó como barista mientras cursaba un doctorado en políticas públicas tras regresar a Colorado, centró su candidatura al Congreso en el cambio generacional. Hizo de la asequibilidad y su oposición al apoyo estadounidense a Israel temas centrales de su campaña, al tiempo que acusaba a DeGette de estar supeditada a los donantes corporativos.

DeGette criticó a la recién llegada a la política por su falta de experiencia, argumentando que “ahora no es el momento de arriesgarse y enviar a alguien sin experiencia a Washington”.

“Creo que la gente estaba realmente ansiosa por ver a alguien más joven, con experiencia directa en la economía actual y en la crisis climática cuyas consecuencias tendremos que afrontar”, dijo Kiros.

Padora, el excandidato al Congreso, dijo que “no le sorprendía en absoluto su ascenso a la política nacional”, y añadió que Kiros supo conectar con “la profunda frustración y el desdén que muchos estadounidenses sienten hacia una clase política desconectada”.

“El ascenso político de Melat demuestra que la próxima generación no necesita la bendición, el respaldo ni el permiso de una clase política desconectada para aspirar a un cargo público”, dijo Padora en un correo electrónico a CBS News.

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