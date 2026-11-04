Una joven se desplomó antes de la meta en la maratón de Nueva York: murió de rabdomiólisis

Una joven de 24 años, Rachel Apa, de Lewisberry, Pensilvania, quien participaba en su primer Maratón de Nueva York, cayó cerca del kilómetro 39. Fue atendida por un transeúnte y personal de la carrera, y trasladada a un hospital, donde murió. Su padre dijo que la causa fue rabdomiólisis. La oficina del médico forense de la ciudad continúa investigando el caso.

La rabdomiólisis puede confundirse con el agotamiento en carrera. Esta afección ocurre cuando el músculo esquelético se descompone rápidamente y libera sustancias que pueden dañar los riñones, afectar el corazón o provocar insuficiencia orgánica.

Especialistas señalan que el calor, la humedad, la deshidratación y la falta de preparación pueden elevar el riesgo. Entre los síntomas figuran debilidad, náuseas, vómitos y dolor muscular.

Las muertes en maratones son poco frecuentes

El nefrólogo Doug Farrell, consultado por CNN, que estudió casos en la carrera de Nueva York, registró 24 casos de rabdomiólisis en 2022, frente a los tres o cuatro habituales; atribuyó el aumento al calor y la humedad excepcionales. Ese año, el índice de calor superó los 76 grados, convirtiéndose en el Maratón de Nueva York más caluroso desde que la carrera se trasladó a noviembre en 1986.

Por otra parte, el doctor Jonathan Kim, director fundador de Cardiología Deportiva de Emory, describe las muertes relacionadas con esta afección como muy raras. En corredores, las causas más comunes de paro cardíaco repentino suelen ser otras.

Corría para recaudar fondos contra el Parkinson

Apa, graduada de la Universidad de Bucknell en 2024 y exjugadora de hockey sobre césped de División I, participó para apoyar la investigación sobre el Parkinson en honor a su abuelo.

La carrera del domingo tuvo 61,146 participantes que llegaron a la meta, un récord mundial para un maratón. Los expertos recomiendan consultar con un médico antes de competir, especialmente si existen factores de riesgo cardíaco.

Síntomas de rabdomiólisis antes de que una persona se desplome

Antes de un desplome o pérdida de conciencia, la rabdomiólisis suele dar señales de alarma musculares y urinarias. Las más importantes son dolor muscular desproporcionado, debilidad marcada y orina oscura tipo té o cola; cualquier combinación de ellas tras ejercicio intenso, lesión, aplastamiento, calor extremo, convulsiones, infección o uso de ciertos fármacos/estatinas requiere evaluación urgente.

Señales tempranas

Dolor, calambres o rigidez muscular mucho más intensos de lo esperado, con frecuencia en muslos, hombros, espalda baja o pantorrillas; los músculos pueden estar sensibles al tacto.

mucho más intensos de lo esperado, con frecuencia en muslos, hombros, espalda baja o pantorrillas; los músculos pueden estar sensibles al tacto. Debilidad o fatiga inusual , por ejemplo, no poder terminar un entrenamiento o tarea que antes se podía hacer.

, por ejemplo, no poder terminar un entrenamiento o tarea que antes se podía hacer. Hinchazón, sensibilidad o moretones en el grupo muscular afectado.

en el grupo muscular afectado. Orina roja, marrón o color “té/cola” , por liberación de mioglobina desde el músculo dañado.

, por liberación de mioglobina desde el músculo dañado. Orinar menos de lo habitual o, en fases más avanzadas, no orinar.

Síntomas generales que pueden preceder al colapso

Náuseas, vómitos o dolor abdominal.

Fiebre, malestar general y deshidratación.

Palpitaciones o ritmo cardíaco rápido, que pueden reflejar alteraciones de electrolitos.

Confusión, agitación o irritabilidad.

Dificultad para respirar.

Cuándo actuar de inmediato

Busca atención de emergencia si hay orina oscura junto con dolor o debilidad muscular inusual, especialmente después de un esfuerzo extremo, golpe/aplastamiento, exposición a calor, convulsión o inicio de un medicamento nuevo. Los síntomas pueden aparecer horas o incluso días después de la lesión muscular, y no siempre ocurren los tres signos clásicos.

Una persona que se desploma puede tener complicaciones graves como hiperpotasemia, arritmias o insuficiencia renal; la confirmación requiere análisis de sangre, especialmente creatina quinasa (CK), no solo los síntomas.

También te puede interesar:

· Muerte del futbolista Jesús de Miguel pone de nuevo en el tapete los riesgos de los deportes de contacto

· Bebidas energéticas bajo la lupa por sus posibles riesgos cardíacos

· Los riesgos de utilizar auriculares de forma habitual, según los expertos