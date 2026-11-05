Alejandra Guzmán cuenta que se reconcilió con Frida Sofía

Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía están iniciando una nueva etapa en su relación. La información fue confirmada por la propia actriz y afirmó que ella fue quien tomó la iniciativa. Según declaraciones retomadas por medios, la cantante visitó a la joven, tocó su puerta y celebró junto a ella, aunque prefirió no dar detalles sobre lo ocurrido. La rockera explicó que busca que ese reencuentro se mantenga en un plano privado y no se convierta en un nuevo tema mediático.

En su encuentro con reporteros, Guzmán señaló que madre e hija necesitan comunicarse sin la presión de la prensa. Indicó que considera importante que puedan relacionarse lejos de las cámaras y de las preguntas sobre sus diferencias, y añadió que el gesto le dejó un buen recuerdo que desea conservar así.

Los deseos de Alejandra Guzmán

La intérprete también se refirió al futuro de Frida Sofía y destacó que, a sus 34 años, cuenta con madurez y herramientas para tomar sus propias decisiones. Resaltó su talento, su voz y su formación académica, y expresó que desea verla realizada y feliz, sin atribuirse el control de las decisiones que ella tome.

Frida Sofía es hija de Alejandra Guzmán y del empresario Pablo Moctezuma, y nieta de Silvia Pinal y Enrique Guzmán. Aunque creció vinculada al medio artístico, ha buscado construir una identidad propia en áreas como la música, el modelaje y los negocios.

Estudió Moda Internacional en el Art Institute de Miami y también cursó estudios relacionados con anatomía y nutrición, aspectos que su madre mencionó al hablar de su preparación.

El acercamiento llama la atención porque la relación entre madre e hija ha estado marcada durante años por distanciamientos y declaraciones públicas.

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