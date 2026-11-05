Alejandra Guzmán cuenta que se reconcilió con Frida Sofía

Alejandra Guzmán afirmó que no quiere que su nueva reconciliación con su hija tenga la presión de la prensa

Alejandra Guzmán cuenta que se reconcilió con Frida Sofía

Alejandra Guzmán contó sobre su acercamiento con Frida Sofía.  Crédito: Mezcalent

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Por  Eili Córdova

Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía están iniciando una nueva etapa en su relación. La información fue confirmada por la propia actriz y afirmó que ella fue quien tomó la iniciativa. Según declaraciones retomadas por medios, la cantante visitó a la joven, tocó su puerta y celebró junto a ella, aunque prefirió no dar detalles sobre lo ocurrido. La rockera explicó que busca que ese reencuentro se mantenga en un plano privado y no se convierta en un nuevo tema mediático.

En su encuentro con reporteros, Guzmán señaló que madre e hija necesitan comunicarse sin la presión de la prensa. Indicó que considera importante que puedan relacionarse lejos de las cámaras y de las preguntas sobre sus diferencias, y añadió que el gesto le dejó un buen recuerdo que desea conservar así.

Los deseos de Alejandra Guzmán

La intérprete también se refirió al futuro de Frida Sofía y destacó que, a sus 34 años, cuenta con madurez y herramientas para tomar sus propias decisiones. Resaltó su talento, su voz y su formación académica, y expresó que desea verla realizada y feliz, sin atribuirse el control de las decisiones que ella tome.

Frida Sofía es hija de Alejandra Guzmán y del empresario Pablo Moctezuma, y nieta de Silvia Pinal y Enrique Guzmán. Aunque creció vinculada al medio artístico, ha buscado construir una identidad propia en áreas como la música, el modelaje y los negocios.

Estudió Moda Internacional en el Art Institute de Miami y también cursó estudios relacionados con anatomía y nutrición, aspectos que su madre mencionó al hablar de su preparación.

El acercamiento llama la atención porque la relación entre madre e hija ha estado marcada durante años por distanciamientos y declaraciones públicas.

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