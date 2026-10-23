Alejandra Guzmán regresa a los escenarios tras la dislocación de cadera que sufrió en un concierto

Alejandra Guzmán volvió a la vida pública en los Premios Eliot 2026, aproximadamente un mes después de sufrir la discolación de cadera el 19 de septiembre durante un concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz. La cantante recorrió la alfombra del evento y fue la encargada de inaugurar la gala con su tema “Reina de corazones”.

Sobre su estado de salud, explicó que se trató de un susto relacionado con su prótesis, pero que no hubo fractura y que la articulación quedó bien colocada. Con ello buscó tranquilizar sobre la gravedad de la lesión que la obligó a suspender presentaciones.

Vuelve a actividades

La artista adelantó que retomará su actividad en vivo el 14 de noviembre y que también tiene previsto un concierto en Arenas. Señaló que cuenta con trabajo y que se siente contenta con su agenda. Además, cuando se mencionó un regreso a Veracruz, aclaró que su próxima fecha no se limita a esa entidad, sino que incluye otras plazas.

Sobre el percance ocurrió mientras interpretaba “Míralo” y resbaló. Según la información que salió en ese momento, el médico Eduardo Arévalo recolocó la articulación de titanio que lleva implantada. Guzmán reconoció que debe moderar sus movimientos sobre el escenario debido a sus prótesis de cadera y a sus antecedentes con biopolímeros. Comentó que su médico le recomienda poner límites y que, aunque históricamente no los ha tenido, intentará lograrlo.

La cantante detalló que lleva dos prótesis de cadera y que también tiene implantes en cinco cervicales, dos lumbares y el sacro, todos de titanio. Pese a ello, continúa bailando. En su reaparición, abrió la ceremonia, cantó y se movió por el escenario sin mostrar molestias, lo que se interpretó como una señal de recuperación satisfactoria.

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