Amenazan con una narcomanta a los artistas que se presentarán en la Feria Ganadera de Culiacán

La violencia volvió a encender las alertas en torno a la Feria Ganadera de Culiacán 2026, luego de que una narcomanta con amenazas dirigidas a artistas y asistentes del Palenque fuera localizada el miércoles en un puente al sur de la capital de Sinaloa.

El mensaje exigía a los cantantes y agrupaciones programados abstenerse de realizar sus presentaciones para evitar posibles represalias. Asimismo, advertía a la población sobre las consecuencias de acudir a los espectáculos.

De acuerdo con información publicada por medios como El Universal, hasta el momento las autoridades no han identificado públicamente a los responsables de colocar la manta ni han establecido oficialmente su relación con alguna organización criminal.

La amenaza se suma a los hechos violentos registrados el pasado lunes 2 de noviembre, cuando sujetos armados dispararon contra las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, donde se prepara la realización de la Feria Ganadera y los espectáculos del Palenque.

Durante esa agresión también habrían sido atacados militares que resguardaban el inmueble. Posteriormente, un operativo de seguridad en el sector dejó tres personas detenidas, entre ellas un menor de edad.

Culiacán, Sinaloa ?



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Reportan manta de grupo delictivo colgada en el puente Soriana Zapata ?



La manta va dirigida para la población que se abstenga de asistir al Palenque 2026. pic.twitter.com/neZ7EEL0o5 — Ivan (@idn__03) November 5, 2026

Las autoridades reportaron el decomiso de cinco armas de fuego, 641 cartuchos útiles, 24 cargadores y dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo. La Fiscalía será la encargada de determinar la posible participación de los detenidos en los hechos.

Gobernadora desconoce amenazas

En medio de este escenario, la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, aseguró que el Gobierno estatal continuará respaldando a los organizadores de la Feria Ganadera y reforzando las acciones de seguridad para permitir el desarrollo de las actividades.

La mandataria señaló que la Unión Ganadera Regional de Sinaloa le ha confirmado que mantiene sus planes para realizar el evento y que existe coordinación con las autoridades estatales para atender sus necesidades.

“La seguridad seguirá reforzándose. Nosotros lo que queremos es que la ciudadanía recupere la seguridad de salir a las calles y el trabajo no para”, expresó.

Sin embargo, al ser cuestionada por medios locales sobre posibles amenazas contra los organizadores de la Feria Ganadera y del Palenque, Domínguez Nava manifestó desconocer si existen advertencias de ese tipo y señaló que, de haberse presentado, los afectados pueden acudir ante las autoridades correspondientes.

La gobernadora también evitó garantizar que todas las presentaciones artísticas se lleven a cabo, al tiempo que dejó en manos de la Fiscalía las investigaciones relacionadas con el ataque armado.

Entre los artistas anunciados para esta edición se encuentran Banda MS, Los Tucanes de Tijuana, Neton Vega, Marca Registrada, Pancho Barraza y Panter Bélico, entre otros.

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