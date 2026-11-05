Aseguran que Carlos Albert falleció a causa de una supuesta demencia

Diversos reportes aseguran que la demencia fue la enfermedad que mermó la salud de Carlos Albert Llorente antes de su lamentable fallecimiento a los 83 años de edad, aunque hasta el momento no existe un comunicado médico oficial que confirme las causas exactas que provocaron el deceso del indomable analista.

La versión sobre el progresivo deterioro cognitivo del legendario comunicador fue destapada por el periódico Récord; sin embargo, el entorno familiar y los allegados del exfutbolista han mantenido un total hermetismo, dejando la información estrictamente en el terreno de los trascendidos periodísticos.

De los mejores momentos en la televisión mexicana.

El tiro entre Ricardo La Volpe y Carlos Albert, quien falleció este martes 3 de noviembre.

QEPD Carlos Albert. pic.twitter.com/hw3GEwJcIt — San Cadilla (@SanCadilla) November 4, 2026

La pérdida del combativo analista de Los Protagonistas, DeporTV y cadenas como ESPN o Fox Sports, deja un hueco imposible de llenar en las mesas de debate, donde se consagró como el terror de los directivos de pantalón largo y de la propia Federación Mexicana de Fútbol debido a su estilo frontal y enemigo de las verdades a medias.

Aún se recuerdan sus belicosos comentarios y entrevistas, como aquella con Ricardo Antonio La Volpe, extécnico de la selección mexicana, donde los cuestionamientos del periodista fueron muy fuertes, al grado de que el estratega argentino prefirió dejar el estudio y abandonar la transmisión por no soportar el estilo del comunicador.

El legado de Albert trascendió las pantallas desde su juventud, pues cabe recordar que se retiró de las canchas a los 28 años tras haber impulsado los primeros intentos por crear un sindicato de futbolistas en México, una iniciativa rebelde que le costó roces directos con los jerarcas de la época y que después mudó con total valentía a los micrófonos.

Estoy muy triste, mi querido Carlos Albert, amigo y compañero de tantos años de trabajo, tantos recuerdos y anécdotas juntos, años felices.



Te vas, hombre valiente, de convicciones firmes, que siempre habló con su verdad, sin miedo y sin precio. Nunca te dejaste comprar ni? pic.twitter.com/lcYN6mVOYC — José Ramón Fernández (@joserra_espn) November 4, 2026

Su mentalidad rebelde se mostró temprano: representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y se retiró muy joven, a los 28 años, tras haber impulsado los primeros intentos por crear un sindicato de futbolistas en el país, una iniciativa que le causó roces directos y vetos por parte de los jerarcas de la época.

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