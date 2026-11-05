Dodge prepara su regreso a NASCAR y ya tiene equipo para 2027

Dodge volverá a ocupar un lugar en la máxima categoría de NASCAR. La marca estadounidense confirmó su participación en la temporada 2027, después de 14 años de ausencia, y lo hará con un proyecto que tendrá a Kaulig Racing como socio principal.

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El anuncio fue realizado por Tim Kuniskis, responsable de las marcas estadounidenses de Stellantis, durante el SEMA Show de Las Vegas. La noticia supone un movimiento importante para la competición, que desde 2007 no recibía a un nuevo fabricante en su categoría principal.

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La escudería contará inicialmente con dos autos y tendrá que medirse con Chevrolet, Ford y Toyota. Su primera aparición está prevista para febrero de 2027, durante las tradicionales jornadas de preparación de las 500 Millas de Daytona.

Kaulig Racing encabezará el proyecto deportivo

La elección de Kaulig Racing tiene sentido dentro de la estrategia de Stellantis. El equipo ya trabaja como estructura oficial de Ram en la NASCAR Craftsman Truck Series y ahora asumirá también la responsabilidad de representar a Dodge en la Cup Series.

Los nombres de los pilotos todavía no fueron anunciados. La organización espera revelar esa información durante el fin de semana del campeonato en Homestead-Miami Speedway.

El programa estará bajo la dirección de Dodge SRT Racing, división encargada de coordinar las actividades deportivas de Stellantis en Norteamérica, tanto en NASCAR como en NHRA.

Antes del comienzo de la temporada, la marca también presentará su nuevo auto de competición. La exhibición está programada para el 4 de diciembre de 2026, durante el Snowball Derby en Florida.

El regreso también representa una declaración de intenciones

Kuniskis dejó claro que Dodge quiere recuperar protagonismo con sus motores de combustión. El directivo explicó que el objetivo no era prolongar indefinidamente la preparación del proyecto.

“Todos decían que era imposible volver en un año. Nosotros dijimos: mírennos”, afirmó. También planteó que podían dedicar tres años a planificar y probar o desarrollar el trabajo directamente en la pista, antes de remarcar que “lo lento nunca ha sido parte del ADN de Dodge”.

La experiencia reciente de Ram en NASCAR, con su regreso a la categoría de camionetas en 2026, también sirve como respaldo para esta nueva aventura.

Una historia que comenzó en 1953

Dodge tiene antecedentes importantes en la competición. Su primera victoria en la Cup Series llegó en 1953 y su última participación terminó en 2012, cuando Brad Keselowski conquistó el campeonato con el Dodge Charger No. 2, conocido como “Blue Deuce”.

La marca acumuló 217 victorias en esta categoría, 57 de ellas durante su etapa más reciente, entre 2001 y 2012. Ahora tendrá la oportunidad de ampliar ese registro y recuperar una presencia que sus seguidores llevan tiempo esperando.

Los autos de calle también forman parte de la apuesta

La vuelta a las pistas tendrá un efecto promocional para la gama de Dodge. Actualmente, el Charger ofrece versiones R/T de 420 hp y Scat Pack de 550 hp, mientras que el Charger Super Bee 2027 apunta a un perfil más deportivo con 600 hp.

La marca también mantiene al Durango SRT Hellcat como una de sus propuestas de mayor rendimiento, con 710 hp y capacidad para siete ocupantes.

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