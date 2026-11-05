Una persecución de más de dos horas en Riverside culminó con disparos a unos metros de la frontera mexicana

Una persecución policial que comenzó en el condado de Riverside, California, y se extendió por más de 190 kilómetros terminó la noche del miércoles con detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la garita de San Ysidro, luego de que un hombre señalado por el presunto robo de un vehículo intentó escapar hacia Tijuana.

El operativo provocó el cierre temporal de los carriles vehiculares de ingreso a México por la garita de San Ysidro, lo que generó afectaciones para cientos de automovilistas que buscaban cruzar desde San Diego hacia territorio mexicano.

De acuerdo con medios como Telemundo, la persecución comenzó alrededor de las 18:46 horas, cuando agentes del Departamento del Sheriff del condado de Riverside localizaron un vehículo relacionado con un presunto caso de robo en la zona de Jurupa Valley, cerca de Van Buren Boulevard y Clay Street.

Los oficiales intentaron detener al conductor, pero este ignoró las indicaciones y emprendió la huida, lo que dio inicio a una persecución que se prolongó por más de dos horas a través de distintas carreteras del sur de California.

Cierran la Garita El Chaparral por incidente con un conductor.



El conductor de un vehículo sedán, cuya identidad no ha sido revelada, fue baleado por elementos de Aduana y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) luego de resistirse a detenerse.



Los hechos? pic.twitter.com/DzY0lfDUcS — Berenice (@BereniceDiazG) November 5, 2026

El operativo policial continuó por la carretera estatal 91 y posteriormente por las autopistas interestatales hasta llegar al condado de San Diego, donde se sumaron otras corporaciones, entre ellas elementos del Departamento de Policía de Escondido.

Detonaciones a metros de la frontera

Alrededor de las 20:30 horas, el vehículo llegó a las inmediaciones de la garita de San Ysidro, donde agentes estadounidenses desplegaron un operativo para impedir que el sospechoso ingresara a México.

En la zona intervinieron elementos federales y se registraron detonaciones de arma de fuego mientras los oficiales intentaban detener al conductor.

El sospechoso fue arrestado antes de conseguir cruzar hacia Tijuana, a menos de 500 metros del acceso a territorio mexicano.

Hasta las primeras publicaciones del jueves, las autoridades no habían confirmado oficialmente el estado de salud del detenido ni precisado las circunstancias en las que se realizaron los disparos.

La investigación quedó bajo responsabilidad de las autoridades correspondientes en San Diego y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

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