El comediante Russell Brand es declarado culpable de violencia y agresión sexual 

El comediante y actor británico Russell Brand, de 51 años, fue declarado culpable por un jurado del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, de violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres, en hechos ocurridos entre 2004 y 2009. El juez Joel Bennathan, que le negó la libertad bajo fianza, fijó la sentencia para el lunes y advirtió que se enfrenta a una larga pena de prisión.

Brand, exmarido de la cantante Katy Perry y estrella de películas como “Get Him to the Greek” y “Arthur”, negó todos los cargos y sostuvo que los encuentros fueron consentidos, reinventados o reimaginados. Reconoció haber dedicado parte de su vida a “ligues imprudentes e idioteces”, pero afirmó que el consentimiento sexual era fundamental. Tras un juicio de cuatro semanas, el jurado lo absolvió de otros dos cargos de violación y de un intento de agresión sexual.

¿Qué dijo la Fiscalía?

La Fiscalía lo describió como un “depredador sexual calculador” que utilizó su creciente fama y poder para crear situaciones en las que podía acosar sexualmente a mujeres “independientemente de lo que ellas quisieran”, según declaró el fiscal jefe de la Corona, David Roberts. Una de las denunciantes afirmó que la trataba “como a un animal”.

El caso se sustentó en el testimonio de seis denunciantes con derecho al anonimato de por vida. Ninguna se conocía entre sí, pero todas acudieron a la policía después de la emisión de un documental televisivo y de reportajes publicados en 2023, en los que otras mujeres presentaron denuncias separadas contra Brand; esas otras mujeres no participaron en este juicio penal.

Las denunciantes describieron un cambio repentino en el comportamiento de Brand durante sus encuentros, diciendo que se volvía “desorbitado y maniático”. Una contó que, menos de un minuto después de conocerlo en una fiesta en un bar, él le manoseó los pechos. Otra, que se describía como fan, dijo que fue a su casa para tener relaciones consensuales, pero que él le quitó el preservativo y la violó analmente; después le ordenó limpiar el desastre sangriento de las sábanas.

Durante el juicio, un antiguo amigo con quien Brand vivió posteriormente declaró que él se jactaba de querer acostarse con 5.000 mujeres. Helen Berger, exasistente personal del comediante entre 2006 y 2007, afirmó que tenía “un apetito sexual insaciable” y que “nunca parecía feliz después del sexo, más bien deprimido”.

La policía informó que Brand sigue bajo investigación por otras dos presuntas violaciones, una de ellas a una niña que entonces tenía 16 años, por lo que podría enfrentar acciones legales adicionales.

La inspectora Laura Nelson, que dirigió la investigación, dijo que esperaba que otras mujeres se animaran a denunciar y que las denuncias se tomarían en serio. El superintendente detective Andy Furphy afirmó que la condena envía “un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, sin importar cuán famoso o poderoso sea”.

Brand saltó a la fama en Reino Unido presentando un programa derivado de Gran Hermano en Channel 4. Durante la década de 2000 se convirtió en una figura habitual de la televisión y la radio, y protagonizó varias películas. En 2010 se casó con Katy Perry, un matrimonio que terminó después de 14 meses.

Luego se alejó de la televisión y el cine convencionales y ganó popularidad en redes sociales como comentarista crítico con el sistema; fue bautizado como cristiano en 2024, después de que las acusaciones salieran a la luz pública.

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