El espinoso camino legal de Ronaldo Cisneros frenaría su llegada como killer a la selección de Costa Rica

Ronaldo Cisneros enfrenta un auténtico laberinto legal en su deseo de convertirse en el killer de la selección de Costa Rica, ya que las leyes migratorias de ese país representan el principal obstáculo para que el delantero mexicano pueda vestir la camiseta tica, según manejan este viernes varios medios interesados en el tema.

Aunque el entorno futbolístico centroamericano suspira por ver los goles del ariete azteca con el representativo nacional, los requisitos constitucionales ralentizan de golpe cualquier posibilidad de un debut inmediato en las canchas de la Concacaf, lo cual impediría que el exdelantero de Chivas pueda convertirse en el matador del área de la selección tica.

Desde Costa Rica me asegura un directivo muy importante que está en la federación tica que "No puede adelantar un tema" sobre la presunta idea de naturalizar almexicano Ronaldo Cisneros para llevarlo a la Seleeción de su país, pero además es más contundente: "Sería bueno que? pic.twitter.com/vn5y1n9ft0 — René Tovar (@Rene_Tovar) November 6, 2026

Los altos mandos de la Federación Costarricense de Fútbol prefieren manejar el tema con pincitas, evitando dar un portazo definitivo, pero sugiriendo que la burocracia civil de su país no se mueve al ritmo de las urgencias deportivas y lo cual sin duda podría echar abajo las opciones de naturalizarlo.

El balompié tico sabe que para naturalizar a un extranjero se requiere paciencia de santo, obligando a los interesados a desmenuzar las leyes migratorias antes de dar por hecha cualquier convocatoria con el cuadro centroamericano.

El Artículo 11 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones costarricense exige un periodo mínimo de cinco años de residencia continua para ciudadanos iberoamericanos, un requisito que congela momentáneamente las aspiraciones del romperredes mexicano.

Al haber aterrizado en la Liga Deportiva Alajuelense apenas en la temporada 2025, el atacante azteca se topa con una barrera de tiempo que frena el sueño de verlo romper las redes con el cuadro nacional.

¿El mexicano Ronaldo Cisneros jugará para Costa Rica como naturalizado? Esta es la situación del delantero ???https://t.co/u48JIypmDB — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 6, 2026

Esta postura elusiva de la federación al evitar adelantar criterios deja entrever que el perfil del delantero es totalmente del agrado del cuerpo técnico para solucionar la falta de contundencia en el ataque.

Sin embargo, el verdadero partido se está jugando en los despachos de la burocracia civil, donde la rigidez del marco jurídico frena en seco las ilusiones de un debut inmediato y obliga a evaluar opciones más complejas.

A pesar de este panorama tan complejo, la ventana no se encuentra cerrada por completo y el fútbol siempre deja una rendija abierta para los milagros jurídicos mediante algún conducto legal extraordinario.

¡¡TOTALMENTE INSÓLITO!! ???



Informa el periodista David Medrano que en Costa Rica están ?????????? seriamente ???????????? al mexicano Ronaldo Cisneros (29), quien actualmente milita en la Liga Deportiva Alajuelense. El delantero azteca está? pic.twitter.com/DOTPgnnSKh — Zona Concacaf (@ZConcacaf) November 6, 2026

La única vía real para ver a Cisneros con la camiseta tica a corto plazo dependerá de una negociación política de alto nivel que logre activar un decreto presidencial por razones de interés nacional.

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