Ronaldo Cisneros domina el fútbol de Costa Rica

Ronaldo Cisneros está viviendo un resurgir de su carrera. El exjugador del Rebaños Sagrado ha aumentado sus registros goleadores en el fútbol de Costa Rica. Cisneros es una de las principales cartas ofensivas del LD Alajuelense.

En la última temporada en el fútbol mexicano, Ronaldo Cisneros tuvo la responsabilidad de producir los goles de los Gallos Blancos del Querétaro. Sin embargo, en 24 partidos Cisneros solo anotó 5 goles.

Estas cifras han cambiado por completo en Costa Rica. Ronaldo Cisneros firmó por el LD Alajuelense en agosto de 2025. Desde entonces el delantero de 28 años ha retomado su ritmo goleador.

El atacante nacido en Torreón ya ha disputado 63 partidos con la camiseta del conjunto costarricense. En poco más de 4,500 minutos disputados dentro del campo, Cisneros ha marcado 27 goles y ha concedido 6 asistencias. Este s el club en el que más goles ha podido marcar en su carrera profesional.

En lo que va de temporada, Ronaldo Cisneros ha marcado 11 goles en 21 partidos. El aporte del exjugador de las Chivas ha aparecido en duelos importantes de la Copa Centroamericana de la Concacaf (5 goles) y el torneo Apertura de Costa Rica (6 goles).

Ronaldo Cisneros tiene un contrato vigente con el club hasta junio de 2028. Según informaciones de Transfermarkt, el valor de mercado de Ronaldo ronda el millón de dólares. Esta es una cifra muy apetecible en un hipotético intento de regresarlo a la Liga MX.

¿En el radar de El Tri?

Ronaldo Cisneros ha defendido la camiseta de la selección mexicana en varias categoría juveniles. Cisneros estuvo en la Sub-18, Sub,20, Sub-21 y Sub-22 del conjunto azteca. Cisneros aún no ha recibido su primer llamado para representar a El Tri.

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