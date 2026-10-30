Atlante, ¿cuál es el jugador más caro de la plantilla?

El Atlante regresó a la primera división del fútbol mexicano. Los “Potros de Hierro” ocuparon el puesto de Mazatlán. Miguel Herrera tiene que lidiar con un modesto club que tiene un valor de mercado muy inferior al de la media en la Liga MX.

El histórico conjunto mexicano hizo algunas importantes contrataciones para el Apertura 2026. Sin embargo, el valor de sus fichajes se quedan muy lejos al de sus rivales en la Liga MX.

En el Atlante solo cuatro jugadores superan el millón de dólares en su valor de mercado. El ecuatoriano Diogo Bagũí y el mexicano Luis Puente están valorados en $1.1 millón de dólares. El siguiente en la lista es el otro ecuatoriano del equipo, Jhojan Julio en $1.38 millón de dólares.

El futbolista más caro de la plantilla de Miguel Herrera es argentino. Aarón Quirós se lleva los honores con un valor de mercado que apenas roza los $2 millones de dólares. El sudamericano tiene 24 años y una buena proyección.

Lejos de las billeteras de la Liga MX

El Club Atlante tiene la plantilla más modesta de todo el fútbol mexicano. El valor general de los “Potros de Hierro” solo ronda los $13.7 millones de dólares, según Transfermarkt. El Querétaro, segundo equipo peor valorado, casi dobla el valor de mercado del Atlante ($23.8 millones de dólares).

1-Chivas de Guadalajara ($125.04 millones)

2-CF América ($116.35 millones)

3- Deportivo Toluca ($106.39 millones)

4- Cruz Azul ($102.04 millones)

5-Tigres UANL ($86.66 millones)

6- CF Monterrey ($85.61 millones)

7-Club Tijuana ($66.48 millones)

8-Pumas UNAM ($64.79 millones)

9-Club León ($64.34 millones)

10-CF Pachuca ($56.01 millones)

18- Atlante ($13.7 millones)

Sigue leyendo:

– Mateo Chávez revela las dificultades que ha tenido que superar en Europa

– Hugo Sánchez le marca el camino a Gilberto Mora

– Miguel Herrera pide rejuvenecer la defensa de la selección mexicana

– Miguel Herrera abre el paraguas tras su derrota contra el Pachuca