Mateo Chávez revela las dificultades que ha tenido que superar en Europa

Salir del fútbol mexicano a Europa no es una tarea sencilla. Cada vez han sido menos los futbolistas que se han arriesgado al salir de su zona de confort. Mateo Chávez fue uno de ellos. El exjugador de las Chivas de Guadalajara reconoció que no es una tarea sencilla ir al Viejo Continente.

En julio de 2025 Mateo Chávez le puso un punto y final a su paso por las Chivas de Guadalajara. El defensor mexicano buscó probar suerte en el balompié de Países Bajos con la camiseta del AZ Alkmaar.

Mateo Chávez explicó que lo más complejo de su paso por Europa ha sido la adaptación al nuevo país. A pesar de todos los obstáculos que representa esta nuevo reto, Chávez reconoce que esto le a servido para madurar dentro y fuera del campo.

“Yo creía que todo era más fácil, en cuestión de adaptación, y ahora sí siento más estabilidad, pero personalmente he crecido mucho como futbolista y persona… hace una semana vi los partidos de cuando estaba en Chivas y sinceramente no me acordaba que hiciera cosas buenas, pero me noto más maduro en el campo”, dijo Chávez en una entrevista con TUDN.

Mateo Chávez cada vez se afianza más en el fútbol neerlandés. El exjugador de las Chivas de Guadalajara se ha ganado sus minutos dentro del campo con buenas actuaciones al inicio de la temporada. Esto es favorable para su carrera y sus aspiraciones de estar presente en la selección de México.

“Inicié la temporada muy fuerte, con cuatro asistencias y un gol, y son de las cosas que agarro para motivarme y seguir con las ganas de aprender y lo he hecho en muchas cosas”, agregó.

Mateo Chávez en Países Bajos

En esta temporada Mateo Chávez ya a disputado 13 partidos. El defensor mexicano ya ha jugado duelos de la Eredivisie, Europa League y la Johan Cruijff Schaal. En poco más de 900 minutos dentro del campo, Chávez ha aportado 4 asistencias y 1 gol.

Según informaciones de Transfermarkt, Mateo Chávez tiene un contrato vigente con el AZ Alkmaar hasta junio de 2030. El valor de mercado de Chávez ronda los $8.9 millones de dólares.

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