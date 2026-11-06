Jardinero venezolano Anthony Santander en problemas por publicaciones antimusulmanas

Los Toronto Blue Jays marcaron distancia de las publicaciones antimusulmanas compartidas por Anthony Santander en sus redes sociales, luego de que el jardinero venezolano difundiera videos con mensajes contra la comunidad musulmana tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. La franquicia condenó el contenido y aseguró que las opiniones personales del pelotero no representan los principios de la organización.

El episodio ocurrió después de que Abdul El-Sayed derrotara al republicano Mike Rogers en la contienda por un escaño en el Senado de Michigan. El político, hijo de inmigrantes egipcios, se convertirá en el primer musulmán en ocupar un lugar en la Cámara Alta estadounidense cuando asuma el cargo en enero.

Santander publicó los videos en sus historias de Instagram y posteriormente los eliminó. Uno de ellos mostraba a un predicador cristiano que afirmaba que «No existen los musulmanes bondadosos», mientras que otro difundía la idea de que los políticos musulmanes elegidos en los comicios pretendían imponer la ley islámica en el Congreso y en Estados Unidos.

I’m all for free speech, but this is extremely disgusting and flat out disrespectful stuff shared by Anthony Santander.



Islamophobia is never acceptable, and I hope the @BlueJays take the appropriate action, considering they have some Muslim employees as well. pic.twitter.com/F3VV9cgMLH — Omer Osman (@OmerOsman200) November 5, 2026

Las publicaciones generaron críticas entre aficionados. Algunos cuestionaron que un jugador de Toronto compartiera ese tipo de contenido en una ciudad y una provincia con una importante comunidad musulmana.

La respuesta del equipo llegó a través de un comunicado en el que defendió su compromiso con la inclusión y la diversidad, sin respaldar las afirmaciones difundidas por el beisbolista.

La postura de Toronto y el contexto deportivo de Santander

“El béisbol es para todos, y los Blue Jays han creado una experiencia inclusiva donde todos los aficionados se sienten bienvenidos en nuestro estadio”, declaró la franquicia. “Los comentarios individuales no representan los valores ni las creencias de nuestra organización”.

El mensaje fue difundido después de que Santander compartiera los videos, que también incluían señalamientos contra la religión islámica y sus seguidores. El-Sayed había recibido ataques islamófobos durante su campaña electoral, en la que defendió la causa palestina y mantuvo públicamente su vínculo con la fe musulmana y su herencia cultural.

No es la primera vez que Toronto enfrenta cuestionamientos por la actividad de uno de sus jugadores en redes sociales. En 2023, el relevista Anthony Bass fue despedido dos semanas después de compartir una publicación que respaldaba boicots contra personas y empresas vinculadas con la comunidad LGBTQ. En aquella ocasión, los Blue Jays describieron su salida como una «decisión propia del béisbol».

El caso de Santander también coincide con un momento complicado en su trayectoria con la organización. El venezolano, de 32 años, llegó a Toronto mediante un contrato de cinco temporadas y $92,5 millones de dólares, después de disputar sus primeras ocho campañas en las Grandes Ligas con los Baltimore Orioles.

Sin embargo, su rendimiento con los Blue Jays ha estado condicionado por los problemas físicos. Tras sufrir varias lesiones en el hombro, pasó por el quirófano y no pudo disputar la temporada 2026. En dos campañas con Toronto apenas ha participado en 54 encuentros de temporada regular, según los datos disponibles, y todavía tiene tres años garantizados en su contrato.

El gerente general de la franquicia, Ross Atkins, señaló después de la temporada regular de 2026 que el equipo quería mantener a Santander como «una opción» para los jardines en 2027.

Los Blue Jays vienen de disputar la Serie Mundial, en la que cayeron ante Los Angeles Dodgers en siete partidos. Mientras la organización proyecta su próxima temporada, las publicaciones del jardinero venezolano abrieron otro frente de cuestionamientos para el equipo, que reiteró públicamente que sus instalaciones deben ser un espacio de bienvenida para aficionados de todas las religiones y procedencias.

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