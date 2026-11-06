Netflix renueva “Nobody Wants This” por una cuarta temporada

Según informó Variety, Netflix renovó la serie de comedia “Nobody Wants This” para una cuarta temporada. La noticia llega poco más de dos semanas después del lanzamiento de la tercera temporada, que debutó en Netflix el 22 de octubre.

Los coproductores ejecutivos de la serie, Erin Foster, Jenni Konner y Bruce Eric Kaplan, se mostraron entusiasmados: “Estamos muy contentos y emocionados de hacer otra temporada de nuestra serie favorita de televisión, que casualmente es la que producimos nosotros”.

“Nobody Wants This” está protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody, junto con Justine Lupe, Timothy Simons, Jackie Tohn, Stephanie Faracy, Michael Hitchcock, Paul Ben-Victor, Tovah Feldshuh, Andrew Rannells, Sarah Silverman, Shiloh Bearman y Sherry Cola.

Sobre la tercera temporada

La descripción oficial de la tercera temporada señala que, tras reafirmar su compromiso al final de la temporada anterior, Joanne (Bell) y Noah (Brody) se mudan a una casa —y a una relación— que por fin se siente sólida, disfrutando de cada emocionante “primera vez” que conlleva construir su vida juntos.

Sasha (Simons) y Esther (Tohn) vuelven al mundo de las citas, con toda la incomodidad y la emoción inesperada de conocer a alguien nuevo, justo cuando Morgan (Lupe) impulsa su carrera camino a convertirse en una casi sensación mediática. Mientras tanto, Sasha y Morgan han estado dando vueltas en torno a algo que ninguna ha podido admitir.

Tracey Pakosta, vicepresidenta de series de comedia de Netflix en Estados Unidos, declaró: “Las grandes historias de amor nunca pasan de moda, y “Nobody Wants This” se ha convertido en un verdadero fenómeno cultural. Este increíble equipo creativo ha creado una serie que crece con su audiencia, y nuestros suscriptores de todo el mundo la han acogido con entusiasmo temporada tras temporada. Estamos muy emocionados por la cuarta temporada”.

Erin Foster creó la serie y es coproductora ejecutiva y showrunner junto con Konner y Kaplan. Bell también es productora ejecutiva junto con Sara Foster, Nora Silver, Steven Levitan, Danielle Stokdyk y Jeff Morton, así como Oly Obst de 3arts. La serie es producida por 20th Television y se filma en Los Ángeles.

“Nobody Wants This” se estrenó originalmente en 2024 y fue un éxito desde el principio, permaneciendo ocho semanas en el top 10 mundial de series en inglés de Netflix. La segunda temporada se estrenó en 2025 y permaneció cuatro semanas en la misma lista. Hasta la fecha, la serie ha alcanzado 78,5 millones de visualizaciones en sus tres temporadas, calculadas como el total de horas vistas dividido por la duración total del programa.

La tercera temporada también estuvo rodeada de cierta controversia cuando Brody volvió a manifestar su oposición a las recientes acciones israelíes en Gaza contra los palestinos, calificándolas de “genocidio”. Feldshuh discrepó públicamente con Brody, afirmando que “acusar al pueblo judío de genocidio es una locura. Es una táctica propia de Hitler”. Posteriormente, Feldshuh declaró en Threads que no había tensión en el set de la serie y que disfrutaba enormemente del rodaje.

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