Adam Driver no volverá para la serie “Girls” de HBO, ¿qué dijo?

Adam Driver, quien saltó a la fama gracias a su papel en “Girls”, descartó la idea de regresar para el reinicio de la icónica serie. En una entrevista reciente, mientras hablaba sobre su papel en la nueva película de James Gray, “Paper Tiger”, Cinema Blend le preguntó si volvería para la secuela. “No, pero les deseo la mejor de las suertes”, respondió el actor.

El anuncio de la nueva temporada de “Girls” se produjo a mediados de octubre. La creadora y protagonista Lena Dunham retomará su papel de Hannah Horvath junto a Allison Williams como Marnie Michaels, Jemima Kirke como Jessa Johansson y Zosia Mamet como Shoshanna Shapiro. Andrew Rannells también regresa como Elijah Krantz. La serie constará de una temporada limitada de cinco episodios que se emitirán en HBO, y la producción comenzará en 2027.

Adam Driver en “Girls”

La carrera de Driver despegó tras su papel como el novio de Hannah en “Girls”. Además de interpretar a Kylo Ren en tres películas de “Star Wars”, protagonizó “Marriage Story” y “The Meyerowitz Stories” de Noah Baumbach; “The Last Duel” y “House of Gucci” de Ridley Scott; “Ferrari” de Michael Mann y “Misty Green” de este año. También ha trabajado con el director Jim Jarmusch en “Paterson”, “The Dead Don’t Die” y “Father Mother Sister Brother”.

En sus memorias recientes, “Famesick”, Dunham describió su tumultuosa relación con Driver: “Podía ser irascible y verbalmente agresivo, condescendiente e imponente físicamente. También podía ser protector, incluso cariñoso”, escribe Dunham. Tras finalizar el último episodio de “Girls”, Dunham cuenta que Driver le dijo: “Espero que sepas que siempre te amaré” antes de despedirse.

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