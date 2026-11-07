Cruz Azul está de vuelta para apostar por el bicampeonato con su quinta victoria al hilo, luego de derrotar con autoridad 3-2 a los Tigres de la UANL en el Estadio Universitario. Con este resultado correspondiente a la Jornada 16 del torneo Apertura 2026, la escuadra dirigida por Joel Huiqui amarró los tres puntos en una de las aduanas más complejas del balompié nacional.

Un resultado conseguido gracias a las anotaciones de Nicolás Ibáñez, Andrés Montaño y un gol agónico de Carlos Rotondi al minuto 78, sepultando las aspiraciones felinas ante su propia afición que luchó con todo por cambiar el marcador con los goles de Juan Brunetta y de Guillermo Martínez.

?? ¡MONTAÑO NO SE DETIENE!



Andrés Montaño venció a Nahuel Guzmán desde los once pasos para devolverle la ventaja a Cruz Azul: ¡1-2 ante Tigres en el Volcán!



? ¡El mexicano suma seis partidos consecutivos marcando gol!



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Las implicaciones de este triunfo en la tabla de posiciones son de alta prioridad para la escuadra celeste, ya que con este resultado Cruz Azul se consolida como el líder en solitario del torneo regular. La Máquina llegó a la cima de la clasificación general de cara a la última fecha del campeonato, dejando la mesa puesta para definir el liderato absoluto de la competencia el próximo 22 de noviembre, cuando visiten al Guadalajara en el Estadio Akron en un duelo directo de alta tensión en la cumbre.

La espectacular racha del conjunto de la Noria se refleja fielmente al analizar los últimos quince puntos conquistados de forma perfecta en el certamen. La seguidilla invicta comenzó con la contundente goleada de 5-0 sobre los Bravos de Juárez, seguida por las victorias ante Pachuca (1-2) y Querétaro (1-3) en calidad de visitante.

?? ¡LA MÁQUINA VUELVE A PITAR EN EL VOLCÁN!



Error de Ricardo Monreal, que falló en el despeje, y Rotondi lo aprovechó para mandarla al fondo de las redes ?



Cruz Azul se pone arriba 2-3 sobre Tigres ?



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Así como el valioso triunfo de 2-1 frente a León en casa, y se coronó esta noche con el vibrante 3-2 ante los de la Sultana del Norte. Esta cosecha del 100 % de efectividad demuestra la madurez de un plantel que llegará embalado a la Liguilla para defender su corona en el balompié mexicano.

?? ¡NICO IBÁÑEZ APLICA LA LEY DEL EX!



El delantero recibió el balón, sacó un disparo cruzado y venció a Nahuel Guzmán para poner en ventaja a Cruz Azul en el Volcán.



? ¡La Máquina pega primero ante Tigres!



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En la victoria de Cruz Azul, mucho tuvo que ver que el técnico de los Tigres, Víctor Manuel Vucetich, no hubiera corregido la falla por el sector derecho de Diego Sánchez, un jovencito que fue colocado como lateral volante, pero se lo comieron los delanteros de la Máquina y por ahí se fraguó el tropiezo; inclusive, el novato generó el penalti para el segundo gol de la Máquina Celeste.

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