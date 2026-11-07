El joven de Massachusetts acusado de amenazar con matar a Trump tenía los medios para hacerlo, según el FBI

Un joven de 18 años de Tewksbury, Massachusetts, es acusado de amenazar con matar al presidente Trump, y el FBI afirmó que “presuntamente tenía los medios para hacerlo”.

Trenton Touch está acusado de publicar contenido violento y amenazante en cuatro cuentas diferentes de Instagram. Según la Fiscalía Federal de Massachusetts, Touch supuestamente envió mensajes que incluían amenazas de disparar en una escuela y “matar a Trump”.

Los investigadores indicaron que el 21 de junio de 2026, Touch supuestamente publicó una imagen de un arma de fuego en un mensaje directo de Instagram con amenazas como: “Es hora”, “Voy a matar a Trump” y “Todavía no, tío, soy pésimo disparando a más de 200 metros”.

En julio, los investigadores señalaron que Touch comenzó a enviar mensajes sobre la adquisición de armas, expresando su frustración con la policía de Tewksbury por no aprobar su solicitud de tarjeta de identificación de armas de fuego y diciendo que “iba a perder los estribos”.

En septiembre, Meta alertó al FBI sobre las cuentas que supuestamente estaban realizando las amenazas. Los investigadores afirman que los mensajes se enviaron a cientos de personas en línea durante varios meses.

Touch fue arrestado el 26 de octubre por varios cargos relacionados con armas de fuego, luego de que la policía obtuviera una orden de registro para su domicilio en Grasshopper Lane, Tewksbury. Durante el registro, las autoridades incautaron un revólver y varios objetos de estilo militar, incluyendo un hacha y un cuchillo.

El revólver supuestamente coincidía con las fotos enviadas en los mensajes de las cuentas. Se realizó otro registro en la casa de los abuelos de Touch en New Hampshire, donde se encontró en el sótano el arma que aparecía en la foto relacionada con la amenaza al presidente.

Los investigadores indicaron que Touch hacía frecuentes referencias a autores de tiroteos masivos y los llamaba “héroes”.

Los vecinos de Tewksbury se alarmaron al ver una redada del FBI en su calle a principios de la semana pasada.

“Alrededor de las seis de la mañana escuché una fuerte explosión que me despertó. Soy veterano de Vietnam y me asusté mucho”, dijo el vecino Richard Frank. “Corrían entre las dos casas, se oyó otra explosión y luego sacaron a un hombre. Hubo muchos gritos y alboroto, lo metieron en un coche y se lo llevaron.”

La fiscal federal Leah Foley declaró que las supuestas amenazas “no podían ignorarse”. “Amenazar al Presidente de los Estados Unidos es un delito grave y no está protegido por la libertad de expresión”, afirmó Foley.

Los investigadores también afirman haber encontrado objetos relacionados con la ideología supremacista blanca y nazi.

Ted E. Docks, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Boston, declaró que Touch “representaba una grave amenaza para la seguridad pública”.

Touch ya fue procesado por los cargos relacionados con armas de fuego y se le impuso una fianza de $50,000 dólares en efectivo. Actualmente se encuentra bajo custodia estatal y comparecerá por primera vez ante un tribunal federal en Boston el lunes.

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