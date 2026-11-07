Hombre que habría amenazado con matar a Trump llevaba tres armas en un auto robado

La seguridad alrededor de la Casa Blanca volvió a encender las alarmas después de que el Servicio Secreto arrestara a un hombre que tenía tres armas de fuego en un vehículo robado y que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), manifestó que quería matar al presidente Donald Trump.

El detenido fue identificado como Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, un ciudadano venezolano que permanece bajo custodia de los alguaciles federales de Estados Unidos. El arresto ocurrió sobre Constitution Avenue, a poca distancia del complejo presidencial en Washington D.C.

De acuerdo con el DHS, los agentes observaron al hombre dentro de un vehículo estacionado y decidieron acercarse después de notar un comportamiento sospechoso. Al ser interrogado, habría dicho que escuchaba voces en su cabeza que le ordenaban viajar a la capital para asesinar a Trump.

El Servicio Secreto de #EEUU detuvo e imputó a un sospechoso encontrado cerca de la Casa Blanca con varias armas de fuego, quien afirmó que voces en su cabeza le ordenaban matar al presidente estadounidense, #DonaldTrump.



El sospechoso, identificado como Ronny Yordrix Guanipa? pic.twitter.com/KnMKl7VZzz — David de la Paz ?? (@daviddelapaz) November 7, 2026

La situación tomó mayor gravedad cuando los oficiales descubrieron que el automóvil había sido reportado como robado. Durante la revisión encontraron un rifle AR-15, una pistola MAC-10 y una Glock 43X, además de decenas de cartuchos de munición.

Una declaración jurada presentada ante las autoridades judiciales añade detalles del encuentro. Según ese documento, el hombre estaba dentro de una camioneta Ford F-150 cuando los agentes se acercaron. También habría utilizado Google Translate para comunicarse con los oficiales y explicar que tenía armas en el vehículo.

Chrinos enfrenta múltiples cargos relacionados con posesión y transporte ilegal de armas, además de acusaciones por uso no autorizado de un vehículo y recepción de bienes robados. Tras comparecer inicialmente ante un tribunal, quedó detenido sin derecho a fianza.

El DHS sostiene que el venezolano ingresó ilegalmente a Estados Unidos por Texas en marzo de 2024 y que fue detenido inicialmente por la Patrulla Fronteriza, pero posteriormente liberado. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una solicitud para mantenerlo bajo custodia migratoria cuando concluya el proceso penal.

El director del Servicio Secreto, Sean Curran, destacó la intervención de los agentes y aseguró que lograron controlar una situación potencialmente peligrosa.

Este incidente ocurre en medio de otras amenazas contra Trump desde su regreso a la Casa Blanca. En abril, un hombre armado fue detenido después de un tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en el que resultó herido un agente del Servicio Secreto.

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