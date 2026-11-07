Mon Laferte es impactada en el ojo por un celular durante concierto en Las Vegas

La cantante chilena Mon Laferte vivió un momento de tensión durante uno de los conciertos de su gira “Femme Fatale Tour” en Las Vegas, Estados Unidos, luego de que un celular lanzado desde el público la golpeara directamente en el ojo izquierdo.

Según la información difundida, una asistente que se encontraba en las primeras filas buscaba llevarse un recuerdo cercano de la intérprete: quiso lanzarle su teléfono para que Mon lo grabara y se lo devolviera con un video cantando o enviando un saludo directo. Sin embargo, al arrojar el móvil, este terminó impactando el rostro de la artista.

El incidente ocurrió en el Pearl Concertino Theater del Palm Casino Resort, durante el espectáculo en el que se interpretaba “Amárrame”. De inmediato, Mon Laferte se llevó las manos a la cara y abandonó el escenario mientras era asistida.

La reacción del público

El público que presenció el accidente reaccionó con molestia y comenzó a exigir que la responsable abandonara el teatro. “¡Que la saquen, que la saquen!”, gritaron los asistentes. Ante la presión, un miembro del equipo de seguridad se acercó a la zona donde estaba la mujer y la escoltó hacia la salida, en medio de abucheos y del repudio generalizado.

Minutos después, Mon Laferte fue revisada para descartar cualquier peligro mayor en su ojo. Por fortuna, pudo volver al escenario y continuar con su presentación hasta el final del show.

El hecho se suma a otro episodio similar ocurrido apenas el mes pasado en un palenque de Sinaloa, donde se presentaba Yuridia. La intérprete compartió en sus historias un fragmento en el que se observa cómo cae un teléfono y pidió a sus seguidores: “No hagan esto por favor, es peligroso”.

Hasta el momento, Mon Laferte no ha emitido mayores comentarios sobre el incidente.

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