Un famoso francés emerge como rival electoral de Gianni Infantino por la presidencia de la FIFA

Arsène Wenger emerge como el candidato de peso para derrocar a Gianni Infantino en las próximas elecciones de la FIFA, luego de que la UEFA y un bloque de federaciones opositoras pusieran el nombre del histórico estratega francés sobre la mesa. Con 77 años de edad, estaría listo para emprender una revolución en el mando del fútbol.

Además, con una reputación intachable en el balompié internacional, el actual director de desarrollo global del organismo rector medita seriamente dar un paso al frente para cambiar el rumbo del liderazgo del fútbol mundial, una decisión definitiva que podría anunciar a mediados de la próxima semana.

Arsenal-icoon Arsène Wenger (77) overweegt volgens L'Èquipe serieus om zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de FIFA, als tegenstander van Gianni Infantino bij de aankomende verkiezingen.https://t.co/Ly55hpRoEl — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) November 7, 2026

De acuerdo con información revelada por el prestigioso diario L’Équipe, las voces que exigen un relevo en la cúpula de la FIFA han encontrado en el exentrenador del Arsenal al perfil idóneo para hacerle frente al actual mandatario suizo. Wenger, quien trabaja desde 2019 dentro de la institución y ha impulsado proyectos revolucionarios.

Entre ellos, la polémica ‘Ley Wenger’ para el fuera de juego y el reciente Mundial Sub-15 en Bakú, cuenta con el visto bueno del balompié europeo, el cual busca desesperadamente un candidato de unidad tras fracturarse su relación con Infantino en el pasado Congreso de la FIFA.

El tiempo juega en contra para la oposición europea y las confederaciones que buscan el cambio, ya que el reglamento establece que los aspirantes tienen como fecha límite el próximo 18 de noviembre para formalizar sus candidaturas ante el organismo.

Además del factor tiempo, cualquier personaje que decida postularse necesita el respaldo oficial de al menos cinco de las 211 federaciones miembro de la FIFA, un requisito que Wenger cubriría sin inconvenientes debido al arrastre y respeto que genera su figura dentro de la comunidad internacional.

Aunque el estratega galo no es el único nombre en la cartera de la UEFA para los comicios programados para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, su experiencia en los escritorios y su visión global lo colocan como la alternativa más real y peligrosa para el mandato de Infantino.

Arsène Wenger, 77 ans, directeur du développement mondial du football à la FIFA, pourrait se présenter face à Gianni Infantino lors de l’élection du 18 mars à Rabat. Il doit annoncer sa décision en milieu de semaine prochaine.#lequotidien509 #haiti #diaspora #ArseneWenger #FIFA? pic.twitter.com/cEnZUNUWfE — Le Quotidien 509 (@lequotidien509) November 7, 2026

Los siguientes días serán cruciales en las oficinas de Zúrich y Nyon, donde se terminará de definir si el legendario técnico decide emprender la que sería la batalla política más importante de toda su carrera en el deporte rey.

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