Justin Timberlake revela si “What Goes Around… Comes Around” trata sobre Britney Spears

Justin Timberlake desmintió uno de los rumores más persistentes sobre su carrera: que su éxito de 2006 “What Goes Around… Comes Around” fue escrito sobre Britney Spears. Durante una aparición en la serie de YouTube “Re-Rank”, de Complex, el cantante explicó que la canción no narra una historia personal suya, sino la ruptura de un amigo.

“Tal vez debería desmentir un rumor que lleva circulando desde hace mucho tiempo, que es que no se trata de una historia personal mía”, dijo Timberlake. Según explicó, la canción se inspiró en lo que le contó un amigo que estaba pasando por un mal momento. “En realidad, es una historia personal de un amigo para la que pedí permiso para usarla”, añadió sobre el sencillo, incluido en su álbum de 2006 “FutureSex/LoveSounds”.

El cantante recordó que le preguntó a su amigo si le importaba que escribiera sobre lo ocurrido. “Y cito textualmente, mi amigo dijo: ‘Sí, quémala. Todo lo que siembras, cosechas’. Y yo pensé: ‘Tengo que irme. Gracias’”, contó. Timberlake aseguró que escribió la canción en “casi 20 minutos” y que considera que su videoclip de 10 minutos es una obra maestra; en el programa la clasificó como la número uno o dos de su discografía.

Britney Spears y Justin Timberlake se conocieron en 1999. Crédito: Mark J. Terrill, File, File | AP

Sobre el rumor

El rumor se había mantenido durante años porque el tema se lanzó casi al mismo tiempo que Spears se divorciaba de Kevin Federline. Sin embargo, Timberlake aclaró que “What Goes Around… Comes Around” no está inspirada en su expareja. Otra de sus canciones, “Cry Me a River”, de su álbum debut de 2002 “Justified”, sí ha sido ampliamente vinculada a Spears: en su videoclip aparece una doble de la estrella del pop a la que se muestra como si hubiera sido infiel.

Timberlake y Spears se conocieron de niños en el programa “The All-New Mickey Mouse Club”, comenzaron a salir en 1999 y rompieron después de tres años, en 2002. En sus memorias de 2023, “The Woman in Me”, Spears afirmó que la tormenta mediática que siguió al videoclip de “Cry Me a River” la hizo parecer una “ramera que le había roto el corazón al chico de oro de Estados Unidos”. También sostuvo que Timberlake le había sido infiel “varias veces”, aunque no mencionó a nadie en particular.

En enero de 2024, Spears publicó en Instagram —y luego eliminó— un mensaje en el que se disculpaba con Timberlake por algunas cosas que escribió en su libro y decía estar “enamorada” de su entonces nueva canción, “Selfish”. “Si ofendí a alguna de las personas que realmente me importan, lo siento profundamente”, escribió entonces.

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