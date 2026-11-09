Alfredo Adame y Benicia Zúñiga formalizan su relación con un ritual simbólico

El actor Alfredo Adame formalizó su relación con Benicia Zúñiga mediante un ritual simbólico celebrado al aire libre, enfocado en el flujo energético. La ceremonia incluyó una mesa con flores, velas encendidas, granos de sal y piezas minerales; la sal se utilizó para cortar los lazos del pasado, mientras los participantes recibieron cuarzos con la mano izquierda y realizaron ejercicios de respiración.

El acto concluyó con una lluvia de pétalos de rosa sobre ambos, como representación de afecto y prosperidad. Durante el intercambio de votos, Adame expresó a su pareja: “Te amo y ¿sabes qué es esto? Nuestra primera bendición”. El enlace fue transmitido por la periodista Matilde Obregón.

¿Qué dijo Adame?

Tras la ceremonia, Adame señaló que la llegada de su nueva pareja transformó su postura frente al conflicto familiar que mantiene con sus tres hijos desde 2017, año en que concluyó su divorcio tras un matrimonio de 25 años.

El conductor afirmó que mantuvo una coraza emocional durante años y que el nuevo vínculo le permitió dejar atrás rencores acumulados para buscar una reconciliación directa con los jóvenes. Según mencionó, su intención es entablar un diálogo directo y poner fin al conflicto familiar.

Adame también aseguró que la relación con Zúñiga rompió con las dinámicas de sus romances anteriores. Dijo que no tuvo que “andar haciendo el juego del conquistador, el juego del pretencioso, el juego del presumido” y se declaró cien por ciento seguro de haber encontrado a la persona indicada para compartir su futuro. Sobre ella, destacó que es “culta”, “preparada”, “tiene mundo” y, sobre todo, valores, principios y una filosofía de vida que nunca había encontrado.

Zúñiga, empresaria con trayectoria en el transporte, reconoció que su percepción cambió al conversar directamente con él, pues descubrió una personalidad formal y educada, alejada del perfil controvertido que suele proyectar públicamente.

El origen del noviazgo se remonta a la amistad que Adame construyó con el conductor Fernando Lozada durante su participación en “La Casa de los Famosos”. Lozada propuso a su madre conocer al actor tras considerar que sus personalidades resultarían afines. El encuentro tardó varios meses debido a los compromisos académicos de ella en Italia; a su regreso a México, Lozada organizó una comida en la que ambos dialogaron y descubrieron afinidades inmediatas.

Desde entonces comenzaron a frecuentarse en eventos sociales y celebraciones privadas hasta consolidar un noviazgo formal con miras a establecer una residencia compartida.

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