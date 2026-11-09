Belinda y Danna sorprendieron con un apasionado beso en “Mentiras All Stars”

La función de cierre de “Mentiras All Stars” en el Auditorio Nacional de Ciudad de México dejó un momento inolvidable para los miles de asistentes que abarrotaron el recinto este domingo. Las reconocidas artistas Belinda y Danna desataron la locura en el escenario al protagonizar un apasionado e inesperado beso durante uno de los números musicales más emblemáticos del espectáculo.

El suceso tuvo lugar en la segunda función del día, la cual marcó el punto final de esta exitosa temporada del montaje en el “Coloso de Reforma”. Durante la interpretación de la canción “Amiga mía”, Danna —en su rol especial como “Yuri”— sorprendió a Belinda, quien da vida a “Daniela”, al acercarse y besarla en los instantes finales del tema. El gesto, que según las reacciones captadas por el público pareció tomar por sorpresa a Belinda, desató de inmediato una ola de gritos, aplausos y ovaciones en todo el auditorio.

Este inesperado instante se alinea con el subtexto romántico que ha caracterizado la relación entre los personajes de Yuri y Daniela dentro del universo narrativo de “Mentiras”. En esta versión, la tensión amorosa y los sentimientos que Yuri guarda hacia Daniela cobran un rol estelar en bloques musicales, consolidando una dinámica muy celebrada por los seguidores del popular montaje.

La puesta en escena reunió a un elenco estelar conformado por Mariana Treviño, Paola Gómez, Paloma Cordero, Lorena Vignau, Georgina Levin, Regina Voce, Carlos Fonseca, Fher Soberanes y Ángel Ferreyro, ofreciendo un recorrido a través de los momentos más icónicos del llamado “Mentiverso”.

Minutos después de bajar el telón, las redes sociales —especialmente plataformas como X e Instagram— se inundaron con videos grabados por los asistentes desde distintas zonas del recinto. Las reacciones no se hicieron esperar, convirtiendo el nombre de ambas cantantes en tendencia nacional. Cientos de internautas compartieron clips del momento exacto del beso, destacando las expresiones de asombro y la química evidente entre las dos estrellas.

Hasta el momento, ni Belinda ni Danna han emitido declaraciones sobre el momento viral; sin embargo, el suceso ya se perfila como uno de los momentos más comentados del año dentro de la escena teatral en México.

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