Belinda y Danna acusadas de plagio por “Dolce Vita”

El esperad estreno de “Dolce Vita”, la primera colaboración musical entre Danna y Belinda, el tema quedó envuelto en una intensa controversia digital. A tan solo unos días de su lanzamiento, diversos usuarios y críticos de música pop en redes sociales acusaron a las intérpretes de incurrir en un presunto plagio de temas clásicos de Paulina Rubio.

La conversación se centró en los paralelismos rítmicos, la estructura vocal y la propuesta estética del videoclip. Los internautas señalan que la base bailable, la progresión de sintetizadores y el estilo Italo Disco de “Dolce Vita” recuerdan de forma inmediata al sonido característico que popularizó “La Chica Dorada” a principios de los años 2000.

Las mayores comparaciones se concentran en la parte final y los puentes rítmicos del sencillo. Ahí, el uso de coros combinados con susurros y frases semihabladas imita la sensualidad vocal propia de éxitos como “Sexy Dance” y “Y yo sigo aquí”.

Asimismo, en el apartado visual —dirigido por Aerin Moreno y grabado en Morelos— se aprecian encuadres, moda mediterránea y ambientes veraniegos que evocan la icónica era dorada del pop mexicano de aquella época.

No obstante, las opiniones en la industria están divididas. Mientras un sector del público califica la entrega como una falta de originalidad, múltiples seguidores sostienen que se trata de un tributo a esa época.

La propia Danna explicó anteriormente que el concepto de su proyecto está fuertemente inspirado en el Eurodance y el pop clásico, por lo que las semejanzas con referentes de la época resultan un guiño estilístico casi inevitable e intencional.

Producida por Alex Hoyer y Danna, “Dolce Vita” nació como una celebración de la sororidad y el empoderamiento femenino, buscando dejar atrás años de supuesta rivalidad entre ella y Belinda impuesta por los medios.

Por el momento, ni Danna, ni Belinda, ni la propia Paulina Rubio han emitido declaraciones oficiales o acciones legales respecto a los señalamientos.

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