Beliween: ¿Cómo fue la fiesta de disfraces de Belinda?

Amante del terror y de las celebraciones temáticas, la cantante y actriz Belinda volvió a acaparar las miradas del mundo del espectáculo con la más reciente edición de su ya clásico “Beliween”, el evento de disfraces que realiza año con año y que en esta ocasión transportó a sus invitados a otra dimensión con una estética espacial.

Para la cita, la intérprete deslumbró a los asistentes al enfundarse en un elaborado disfraz de xenomorfo, la icónica criatura parasitoide de la franquicia cinematográfica “Alien”. La puesta en escena incluyó una vistosa aparición emergiendo desde una estructura que simulaba ser una nave espacial, dando la bienvenida a sus invitados en una noche repleta de misterio, glamour y música.

La exclusiva reunión congregó a numerosas personalidades del medio artístico. Entre los asistentes destacaron actrices y cantantes como Mabel Cadena —con quien Belinda compartió créditos en la serie “Carlota”—, Mía Rubín, Karla Díaz (quien deslumbró caracterizada como Britney Spears), Regina Blandón, Angie Taddei, Sergio O’Farrill y Elaine Haro, esta última enfundada en un llamativo atuendo de “Hiedra venenosa”.

Varios de los invitados aprovecharon la ocasión para expresar su admiración hacia la anfitriona. Elaine Haro no ocultó su deseo de colaborar musicalmente con ella, a quien calificó como la “pop star” indiscutible del momento. Por su parte, Mía Rubín, quien consolida sus primeros pasos en la industria, señaló que Belinda representa un gran referente y fuente de inspiración para las nuevas generaciones de artistas pop.

El camino hacia esta esperada edición comenzó el pasado 21 de octubre, cuando la estrella generó gran expectativa en redes sociales al publicar un adelanto en el que colaboró con Jaime Maussan, reconocido investigador del fenómeno OVNI desde la década de 1980. El enigmático video avivó la intriga sobre una temática de contactos milenarios que culminó con el concepto de la fiesta.

El “Beliween” nació hace aproximadamente una década, en 2016, concebido originalmente como una reunión entre familiares y amigos cercanos de la cantante. Con el paso de los años, el evento ha evolucionado hasta convertirse en una de las citas sociales más mediáticas y esperadas de la temporada de otoño en México.

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