Belinda reaparece con nuevo look: así se prepara para el ‘Beliween’

¡Belinda volvió a hacer de las suyas! La cantante protagonizó un inesperado regreso a redes sociales de la mano de un cambio de look que dio mucho de qué hablar entre sus seguidores.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Luz sin gravedad” y “Ángel” compartió una sesión fotográfica con la que documentó la transformación física a la que se sometió.

Se trata de una melena cobriza a la altura de los hombros con la que dijo “adiós” al look castaño y con extensiones que portó durante las grabaciones de la serie de HBO Max, “Carlota”.

Para develar su nuevo look, Belinda lució un conjunto de seda compuesto por una falda larga y croptop con abertura en la parte frontal. Su maquillaje se mantuvo natural y jugoso para darle énfasis a su mirada ojiazul.

Belinda se alista para su festejo anual ‘Beliween’

Además de compartir una mirada a su look, la estrella de la música anunció el arranque oficial de los preparativos para su fiesta anual de Halloween, la cual se caracteriza por contar con la presencia de decenas de famosos.

Para ello colocó una serie de historias en Instagram en las que se dejó ver desde “El Palacio del Terror”, una tienda en México conocida por sus objetos con temáticas de miedo.

Pese a esta “probadita” desde redes sociales, Belinda se ha mantenido al margen de compartir detalles sobre su disfraz de este año, incógnita que ya mantiene a los internautas especulando sobre cuál será el personaje que reencarnará en su celebración 2026.

Seguir leyendo:

• Belinda y Danna acusadas de plagio por “Dolce Vita”

• Con flores y en Nueva York, así celebró Belinda su cumpleaños

• Dicen que Kenia Os está en medio de una campaña de “hate” tras polémica con Danna y Belinda