Hailey Bieber se sinceró sobre el problema de salud que sufrió tras dar a luz

Hailey Bieber decidió hablar abiertamente sobre la dura batalla de salud mental y física que atravesó tras convertirse en madre. Seis meses después de recibir a su primer hijo, Jack Blues, fruto de su matrimonio con el cantante Justin Bieber en agosto de 2024, la modelo e empresaria de 29 años fue diagnosticada con trastorno disfórico premenstrual (TDPM), una afección hormonal severa que afectó profundamente su bienestar emocional.

Durante sus recientes declaraciones, la fundadora de la marca de belleza Rhode describió cómo los síntomas del TDPM comenzaron a manifestarse de manera insidiosa y alarmante. Aunque anteriormente había experimentado molestias habituales vinculadas al síndrome premenstrual, Bieber notó que los días previos a su periodo menstrual posterior al parto se transformaron en un proceso más intenso.

“Se sentía muchísimo más intenso que antes. Pensaba: ‘¿Por qué siento como si mi vida entera se fuera a acabar?’”, reveló al recordar la carga emocional de intensos pensamientos y altibajos emocionales que la invadieron.

El trastorno disfórico premenstrual es una variante severa y debilitante del síndrome premenstrual tradicional que desencadena fluctuaciones drásticas en el estado de ánimo, ansiedad grave y depresión en la fase lutea del ciclo. Bieber reconoció que la falta de conversación sobre estos padecimientos convierte el diagnóstico en una experiencia aislante y compleja.

“Conversar sobre esto me ayuda a sentirme menos sola. Cuando podemos identificarnos entre nosotras y hablar abiertamente de las cosas con las que luchamos, creo que deja de sentirse como un viaje tan solitario”, afirmó.

Esta experiencia ha intensificado el compromiso de la modelo con la salud femenina y la investigación médica. A través de Rhode, Bieber ha canalizado recursos significativos hacia iniciativas que financian la investigación de enfermedades y trastornos hormonales poco visibilizados, buscando que más mujeres obtengan respuestas tempranas.

Al compartir su testimonio, Bieber no solo busca desmitificar los desafíos del posparto, sino también ofrecer un punto de apoyo y empatía para millones de mujeres que atraviesan desequilibrios hormonales en silencio.

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