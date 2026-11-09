La “piel de mariposa”, una enfermedad que cambia la vida por completo

Un abrazo, ponerse un calcetín o rascarse la cabeza son gestos cotidianos. Para quienes viven con “piel de mariposa”, pueden terminar en ampollas y heridas que tardan semanas en cerrar. El nombre describe una piel tan frágil como las alas de ese insecto y esconde una enfermedad genética rara que transforma la vida del paciente y de toda su familia.

La epidermólisis bullosa distrófica (EBD) se debe a mutaciones en el gen COL7A1, encargado de producir el colágeno tipo VII. Esta proteína funciona como un ancla que une la capa externa de la piel (epidermis) con la interna (dermis). Cuando falta o no funciona, ambas capas se separan ante el mínimo roce.

La enfermedad suele manifestarse desde el nacimiento. Las ampollas aparecen en la piel, pero también en la boca, el esófago y los ojos, lo que dificulta comer, tragar o ver con normalidad. Las heridas crónicas provocan dolor constante, infecciones, cicatrices que pueden fusionar los dedos de manos y pies y un riesgo elevado de cáncer de piel agresivo en la edad adulta. Se estima que entre 9.000 y 10.000 personas la padecen en el mundo.

Curas, vendajes y dolor

El día a día de un “niño mariposa” gira en torno a las curas. Muchas familias dedican horas cada día a pinchar ampollas, limpiar heridas y cambiar vendajes, un proceso doloroso y agotador. Ropa, calzado, colegio y juego deben adaptarse. A ello se suman el aislamiento social, el impacto emocional y el alto costo de los materiales de curación.

Durante décadas, solo existieron cuidados paliativos que no actuaban sobre el origen del problema.

Vyjuvek: una terapia génica

El panorama cambió en mayo de 2023, cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos aprobó Vyjuvek (beremagene geperpavec), de Krystal Biotech, primer tratamiento para la EBD.

Se trata de una terapia génica en forma de gel que se aplica directamente sobre las heridas, normalmente una vez por semana. Usa un virus del herpes simple modificado en laboratorio para introducir copias sanas del gen COL7A1 en las células de la herida, que vuelven a producir colágeno tipo VII y pueden cicatrizar. El tratamiento no modifica el ADN del paciente.

En el ensayo clínico principal, con 31 pacientes de entre 1 y 44 años, cada participante recibió el fármaco en una herida y un placebo en otra de tamaño similar. A las 24 semanas, el 65 % de las heridas tratadas con Vyjuvek se habían cerrado por completo, frente al 26 % de las que recibieron placebo. Los efectos adversos más frecuentes fueron picor, escalofríos, enrojecimiento, erupción, tos y secreción nasal.

Después fue autorizado en la Unión Europea y Japón (2025) y en el Reino Unido (mayo de 2026). Puede aplicarse en casa por cuidadores o pacientes formados, lo que reduce las visitas al hospital.

Un avance que aún puede llegar a todos

Vyjuvek no es una cura: trata las heridas, pero no elimina la enfermedad, y requiere aplicaciones continuadas. Su alto costo y los procesos de financiación pública hacen que el acceso todavía sea desigual entre países. En España, por ejemplo, el fármaco está aprobado, pero a comienzos de 2026 aún no estaba incluido en el Sistema Nacional de Salud, y solo podía solicitarse caso por caso.

Aun así, para una familia, ver cerrarse una herida abierta durante meses supone un cambio enorme. El reto es que este avance llegue a todas las personas con piel de mariposa, vivan donde vivan.

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